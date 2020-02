Ancora un successo per il Tau, tre punti d’oro per Castelnuovo

Eccellenza, il Tau Calcio continua a stupire. Arriva la vittoria in casa contro il Cenaia e la posizione playoff è consolidata per i ragazzi di Cristiani. Importante successo, seppur con l’ultima della classe, per il Castelnuovo, che vince a Montignoso con la Virtus Viareggio vendicando il clamoroso ko in casa dell’andata.

Finisce senza reti la sfida fra Camaiore e Cuoiopelli. Un risultato che permette ai garfagnini di Biggeri di accorciare ulteriormente la classifica in zona calda.

Camaiore – Cuoiopelli 0-0

CAMAIORE: Barsottini, Contipelli, Barsotti, Ceciarini, Arnaldi (2’ st Ghilarducci), Fiale, Nardini (1’ st D’Alessandro), D’Antongiovanni, Pegollo, Viola (11’ st Mancini) , Morelli (25’ st Benedetti). A disp. Ferraiuolo, Benedetti, Bresciani, Orlandi, Nardini, Tonazzini. All. Moriani

CUOIOPELLI: Puccini, Anichini, Leshi, Montecalvo (25’ st Meucci), Mancini, La Rosa, Niccolai, Caciagli, Bianchi (22’ st Bianconi), Pinucci (38’ st Mallardo), Carli (20’ st Nidiaci). A disp. Sollazzi., Baeza, Magnani, Morelli, Moscardi. All. Cipolli.

ARBITRO: Ammannati di Firenze (Ginanneschi di Grosseto e Burimi di Prato)

NOTE: Angoli 2-10. Ammoniti: 14’ pt Arnaldi, 7’ st Montecalvo, 32’ st D’Alessandro, 33’ st Contipelli, 36’ st Ceciarini

Tau Calcio – Cenaia 2-1

TAU CALCIO: Donati, Battistoni, Lucchesi, Michelotti, Fedi, Del Sorbo, Maccagnola (31’st Pratesi), Gialdini, Mengali (42’st Rossi), Chianese, Benedetti. A disp.: Bertenni, Fanani, Matteoni, Magini L., Frugoli, Antoni, Riccomini. All.: Cristiani

CENAIA: Serafini, Stampa, Borboryo, Lelli (19’st Bachini), Signorini, Milianti, Tammaro (20’st Ceccarini), Balleri, Bruzzone, Marcellusi, Mancini. A disp.: Guidetti, Sparaciari, Ceccarini, Betti, Paoli, Zhikov, Bachini, Turini. All.: Macelloni

ARBITRO: Niccolai di Pistoia (Jordan e Pacheco di Firenze)

RETI: 44’pt e 17’st Mengali, 11’st Mancini

NOTE: Ammoniti Benedetti, Balleri, Ceccarini.

Quarta vittoria consecutiva per il Tau Calcio che si impone, in una gara vibrante e sofferta, per 2 a 1 sul Cenaia. Tre punti pesanti per la squadra amaranto, che conquista il quarto posto in classifica e consolida la propria posizione in chiave playoff.

Un primo tempo sostanzialmente equilibrato. Alcune occasioni per parte, poi sul finire del tempo, dopo un clamoroso salvataggio in extremis da parte della difesa amaranto, il Tau sblocca la partita con il gol di Mengali al 44′.

La ripresa si apre con il Cenaia alla ricerca del pareggio, che arriva al 56′ a opera di Mancini. La reazione del Tau è immediata e sei minuti dopo ancora Mengali finalizza una bella azione orchestrata da Chianese, regista anche oggi delle trame di gioco della formazione amaranto.

Dopo il raddoppio del Tau il ritmo di gara resta sostenuto: la squadra ospite si riserva nella metà campo avversaria, ma la difesa amaranto è attenta a sventare ogni possibile pericolo. Da segnalare anche il debutto da titolare sin dal primo minuto del giovane Donati, che oggi ha difeso la porta con sicurezza e maturità.

La prossima settimana il Tau sarà in trasferta sul campo del Castelfiorentino.

Virtus Viareggio – Castelnuovo 1-3

VIRTUS VIAREGGIO: Tonelli, Ferri, Cristiani, Richieri, Dell’Amico (36’ st Masina), D’Angina, Manfredi N (30’ st Tonarelli), Bertelloni, Galloni, Bordini, Balestri A disp. Grilli, Manfredi G, Ciocia, Evani, Ndiaye, Mboa Owono, Belatti All. Tenerani.

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Leon, Coselli, Inglese, Biagioni, Pieroni, Lavorini, Casci (44’ st Bachini), Marganti, Bosi (33’ st Galletti), El Hadoui, Nelli (17’ st Piacentini) A disp. Berlingacci, Tortelli, Turri, Telloli, Valiensi All. Biggeri

ARBITRO: Mariani di Livorno (Coco di Pisa e Nasca di Livorno)

RETI: 22’pt Nelli, 37’pt Bordini, 24’st Bosi, 40’st Piacentini

NOTE: Ammoniti Dell’Amico, Richieri, Bosi, Piacentini