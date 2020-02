Geonova più forte delle avversità: battuta anche Torrenova

Geonova Lucca – Levante Torrenova 74-59 (18-16, 32-32, 50-47)

GEONOVA LUCCA: Banchi 13, Perfetti ne, Pierini 2, Okilijevic 4, Piercecchi ne, Drocker 16, Simonetti ne, Bartoli 10, Kushchev 10, Del Debbio 19. All.: Catalani

LEVANTE TORRENOVA: Cucco 13, Boffelli 17, Nwokoye 6, D’Andrea 7, Vico 11, Drigo ne, Munastra ne, Gullo 3, Santucci 2, Murabito ne.

La Geonova Lucca più forte di ogni questione societaria. La formazione di coach Catalani si sbarazza anche di Torrenova dopo una gara senza dubbio più difficile di quanto non dica il risultato.

Siciliani, rafforzati dall’ex Vico, che restano in partita e a contatto per tre quarti. Nell’ultimo quarto emerge la forza anche mentale della formazione lucchese che dilaga e vince di 15 punti.

La cronaca

Palla scodellata dal signor Luzio. Possesso Geonova e Del Debbio apre con una tripla, biancorossi che prendono in mano le redini del gioco. Del Debbio, Bartoli, Banchi e un Kushchev in grande spolvero spingono la Geonova avanti, Torrenova risponde praticamente solo con Boffelli per un finale di primo quarto di 18-16.

Secondo quarto con gli ospiti decisi a cambiare l’inerzia della partita e a dare una mano a Boffelli arrivano Cucco, Vico e Santucci, Geonova che mantiene la testa dell’incontro con un po’ più di difficoltà in un botta e risposta che porta le due squadre al riposo lungo sul 32-32.

Si riparte e l’ex di turno Vico castiga i ragazzi di Catalani con tripla per il sorpasso, ma è Banchi che ristabilisce la parità. Torrenova più aggressiva e qualche difficoltà difensiva maggiore in questa fase costringono la Geonova a rincorrere le due lunghezze di differenza.

È Del Debbio con tripla che permette alla Geonova di tornare avanti a tre e trentasei dalla terza sirena, 44/43. Torrenova incisiva sul finale di quarto per il nuovo vantaggio 44-47 e questa volta è il magico Drocker a sistemare il punteggio 47-47 e dopo arriva il gigante Bartoli con un’altra micidiale bomba 50-47 e la sirena chiude il tempo.

Ultimo e decisivo quarto e i ragazzacci di Catalani dimostrano di avere ancora tanta benzina in corpo accelerano, mettono la freccia e se ne vanno. Del Debbio, Drocker e Banchi stellari 13 i punti di ognuno messi fino a questo momento, ma davvero tutta ma proprio tutta la squadra ha la lancetta del contagiri piantata a fondo scala.

Due e quaranta al termine, Geonova 71, Torrenova 55 quanto basta per confermare la bontà di questa squadra. Torrenova ormai sembra aver finito il carburante, mentre i ragazzi della Geonova sembrano invece aver trovato l’elisir di lunga vita. Del Debbio ancora da tre ed è l’apoteosi, i due pesantissimi punti in palio restano a Lucca.