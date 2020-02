Rugby Lucca a valanga con Valdelsa, ora c’è la sorpresa Bellaria

Dopo quasi tre settimane di stop dovute al Sei Nazioni, è ripreso ieri (16 febbraio) il campionato di rugby di serie C. Lucca aveva l’obiettivo di rialzarsi subito, dopo la sconfitta nello scontro diretto contro il Florentia Rugby e i ragazzi di mister Matteo Giovannico hanno centrato l’obiettivo battendo tra le mura amiche il Valdelsa Rugby per 70-17.

Partita senza storia per la compagine lucchese che affrontava il fanalino di coda del torneo, arrivato a Lucca, per giunta, con una formazione molto rimaneggiata. I locali partono subito forte e dopo il primo quarto di gara sono già in vantaggio per 22-3 in virtù delle mete messe a segno da Husson, Matteo Pippi, Solari e Tommaso Cartanese.

Archiviata la pratica del bonus offensivo, Lucca continua a premere sull’acceleratore e a giocare in scioltezza. Saranno 12 al termine dell’incontro le marcature messe a segno grazie anche all’apporto di Husson (4 mete per lui alla fine), Del Frate, Serafini e Borgia (al rientro dopo un lungo infortunio).

Dal canto suo la formazione ospite ha cercato di fare quello che ha potuto di fronte ad una squadra che aveva una gran voglia di giocare e di vincere. Troppa però la differenza a livello tecnico e di organizzazione di gioco perché gli ospiti potessero in qualche modo impensierire i lucchesi. Da elogiare però la prova del Valdelsa che, nonostante l’ampio divario, non ha mai mollato ed è riuscita a segnare due mete che sono valse il 70-17 finale.

Una vittoria che da morale per il Rugby Lucca in attesa di test più probanti, come quello in programma il prossimo 1 marzo sempre al Romei dove sarà di scena il Bellaria Cappuccini. La formazione di Pontedera è l’assoluta protagonista della giornata: vincendo in casa contro il Florentia infatti, ha di fatto riaperto il campionato. La classifica ora vede sempre la formazione viola al comando ma con soli due punti di vantaggio su Lucca e sei sullo stesso Bellaria.

Per i lucchesi dunque si tratta di una sfida fondamentale ma tutt’altro che facile, come dimostra il sorprendente risultato di questo fine settimana. All’andata i biancorossi riuscirono ad imporsi a fatica, sarà quindi necessaria una prestazione super per ottenere un risultato positivo che consenta di rimanere in scia alla capolista ma anche di mettere ulteriore distanza tra se ed il terzo posto.