Tau Calcio ok con Cenaia: “Abbiamo tirato fuori il carattere”

Una partita sofferta e una vittoria importante. C’è tanta soddisfazione nella voce di mister Pietro Cristiani, allenatore della prima squadra del Tau Calcio Altopascio, che anche ieri (16 febbraio) ha portato a casa tre punti pesanti per la classifica.

“Sapevamo che il Cenaia non era una squadra semplice – commenta – e infatti la partita che abbiamo giocato è stata complicata e tesa. I ragazzi hanno capito che non stava prendendo la giusta piega e hanno tirato fuori un carattere eccezionale. Sono riusciti a rendersi pericolosi in diverse occasioni e hanno portato in scena un’ottima prestazione”.

“La menzione d’onore va a Donati, un 2002 che finora ha trovato poco spazio ma che sapevamo essere un grande portiere. È stato davvero decisivo in alcuni momenti, come un paio di mischie durante le quali è uscito e ha risolto brillantemente la situazione. Benissimo anche Mengali, un “vecchio” che si è rivelato risolutivo, e i difensori, che in momenti ad alta tensione sono rimasti lucidi e attenti. È stato un risultato di tutta la squadra: siamo riusciti a vincere solo con il contributo di tutti. Non bastava la tecnica, il saper giocare, ma serviva il carattere e gli amaranto l’hanno tirato fuori”.

Prossimo appuntamento contro il Castelfiorentino: “All’andata vinsero loro – prosegue Cristiani – ma il nostro è stato un percorso di alto livello. Dobbiamo dare il massimo, come ogni domenica, ma abbiamo fiducia nelle nostre capacità”.