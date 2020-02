Tau Calcio, sorridono solo le formazioni giovanissimi

Un weekend a due velocità per le giovanili amaranto. Niente di fatto per gli allievi Elite che chiudono sullo 0-0 il match contro la Floria 2000, mentre i B vengono battuti dallo Zenith Audax. Bene, invece, i giovanissimi che vincono entrambe le competizioni. Gli elite battono l’Aullese per 3 a 0, mentre i B si impongono sull’Academy Porcari per 4 a 0.

Allievi Elite

Floria 2000 – Tau Calcio 0-0

FLORIA 2000: Benelli, Ballini, Nebbioli, Pecci, Petrioli, Minischetti, Marchetti, Colasuono, Landi, Giordano, Garcia. A disp.: Catani, Masini, Pinna, Chiariello, Maliqai, Bartoli.

TAU CALCIO: Likaj, Duranti, Ricci F., Ricci T., Amorusi, Quilici, Tragni, Filieri, Bellucci, Silvano, Belluomini. A disp.: Calu, D’Andrea Pisani, Iannello, Lartini, Manfredi, Menconi, Oliva.

Ancora un pari per gli amaranto che non riescono a sbloccarsi. Una partita senza grandi colpi di scena, tra due squadre sostanzialmente equilibrate. A far provare un brivido, al 20’ del secondo tempo, è Belluomini che tenta il tiro in porta, colpendo la traversa. Fermo a metà classifica, il Tau ha fin qui collezionato 34 punti e 35 reti segnate. Prossimo appuntamento contro la Rinascita Doccia.

Allievi B

Zenith Audax – Tau Calcio 3-2

ZENITH AUDAX: Turri, Corsi, Nucci, Monaco, Toma, Pagli, Girolamo, Cappellini, Braccesi, Nuzzo, Scardilli. A disp.: Terlicher, Shpat, Biancalani, Esposito, Solinas, Sarti.

TAU CALCIO: Calu, Lleshi, Lotti, Oliva, Gigante, Ceccarelli, Rocco, Vitrani, Warid, Manfredi, Kane. A disp.: Maranghi, Banti, Carmignani, Fiorentini, Giannotti, Paolinelli, Ceraolo, Sabatini.

RETI: Scarlini 3, Gigante, Manfredi.

Avvincente, emozionante, tesa e combattuta fino all’ultimo secondo, su un campo difficilissimo. Lo Zenith passa in vantaggio al 14 del primo tempo con Scarlini, pareggiato dopo due minuti da Gigante. Manfredi torna all’attacco e raddoppia al 20’, superando i padroni di casa. Scarlini recupera su calcio di rigore al 30’. Nella ripresa, Scarlini segna la rete del 3 a 2 al 13’. Con un po’ di delusione, gli amaranto guardano al prossimo turno contro lo Sporting Arno.

Giovanissimi Elite

Tau Calcio – Aullese 3-0

TAU CALCIO: Di Cicco, Fasciana, Scarselli, De Luca, Bargellini, Michelucci, Pittalis, Maurelli, Lari, Vitolo, Coppola. A disp.: Maranghi, Vellutini, Cinelli, Ballini, Conticelli, Sammartino, Zani, Ferrucci, Croci.

AULLESE: Baldini, Larcombe, Domenichelli, Cosentino, Tiberti, Lombardi, Bedini, Spadoni G., Favret, Pasquini, Gentili. A disp.: Tenerani, Filipelli, Ricci D., Della Pina, Michelucci.

RETI: Sammartino, Maurelli, Fasciana.

Quinta vittoria consecutiva per gli amaranto di mister Pucci che dominano la classifica con 57 punti e 64 reti fatte. Un’altra bella vittoria per i Giovanissimi Elite che chiudono il weekend con un netto 3-0 sull’Aullese.

Giovanissimi B

Academy Porcari – Tau Calcio 0-4

ACADEMY PORCARI: Gorini, Leka, Menichetti, Bandoni, Bussagli, Meccariello, Scollo Abeti, Orlandini, Mencarini, Taponeco, Guastapaglia. A disp.: Ferrari, Capoku, Congi, Di Michele, Pieretti, Tosoni, Gadducci.

TAU CALCIO: Balluchi, Matteucci, Capocchi, Bartelloni, Pisani, Turini, Morandini, Bellandi, Casolare, Notarelli, Erba. A disp.: Gazzoli, Garzella, Lucchesi, Pissuti, Vannucchi, Stefani, Bigazzi, Musumeci, Matteoni

RETI: Erba, Notarelli, Capocchi 2

Una corsa inarrestabile quella dei giovanissimi B amaranto che si aggiudicano anche questa giornata, battendo l’Academy Porcari per 4-0.