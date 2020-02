Bf Porcari, ok la Promozione. Battuta d’arresto per l’under 16

Vince la Promozione sull’ostico parquet di Pomarance, battuta d’arresto casalinga invece per l’Under 16 superata dal Bf Livorno. Sono questi i risultati delle squadre agonistiche del Bf Porcari scese in campo nel fine settimana.

Promozione

Pomarance – Bf Porcari 45-54 (7-10, 20-22, 32-34)

BF PORCARI: Del Carlo 2, Peri, Fusco 4, Castiglioni 7, Belfiori 6, Casentini, Parlanti 16, Bartoli 9, Del Frate 8, Bendinelli, Baroni, Giusti 2. Coach Corda.

Al di là del divario in classifica si sapeva che non sarebbe stata una partita facile, per il fattore ambientale e per l’agonismo messo in campo dalla squadra di casa. L’equilibrio è stato spezzato nel finale dalle ragazze di Corda, che soffrendo hanno comunque portato via la vittoria.

Prossimo impegno domenica 23 alle 18 al Palasuore contro Castelfiorentino.

Under 16

Bf Porcari – Bf Livorno 43-52 (14-5, 26-24, 35-39)

BF PORCARI: Donatini F. 2, Fusari, Bianchi 5, Melchino 12, Menchini 2, Donatini A. 6, Vasilache 3, Giuliani 6, Piga 4, Tocchini, Stefani 1, Gaina 2. Coach Taddei.

Non basta un buon avvio di partita per l’Under 16 che alla distanza subisce il Basket Femminile Livorno nella gara della sesta giornata della poule di classificazione Silver.

Prossima gara mercoledì 26 alle 19,40 a Pontedera.

Le altre squadre

L’Under 18 di Stefano Corda sarà in campo giovedì 20 alle 19,15 sul parquet della Cestistica Rosa Prato. L’Under 14 di Francesca Salvioni sabato alle 18,30 sarà impegnata a San Miniato. Più distante il prossimo impegno dell’Under 13, che inizierà la poule qualificazione sabato 29 marzo alle 18 a San Miniato.

Minibasket

Intensa l’attività del gruppo misto Esordienti che domenica mattina a Pietrasanta ha battuto 46-29 il Versilia conquistando il terzo successo di fila. Per il team di Adele Fanucchi due impegni ravvicinati: domani alle 17,30 a Lucca contro il Cmb Lucca B e sabato alle 18 al Palasuore contro il Cmb Lucca A.

Domenica scorsa infine a far festa al Palasuore sono stati Pulcini e Paperine del Centri minibasket del Bf Porcari, Nba Altopascio, Libertas Lucca e Cmb Lucca. Un concentramento in puro spirito carnevalesco per il divertimento dei più piccoli.