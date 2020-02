Calcio a cinque, Toringhese sconfitta nella tana della capolista

Atletico Etruria – Toringhese 8-3

ATLETICO ETRURIA: Rafanelli, Azzati, Contini, Ceccarini, Bottoni, Salvadorini, Scapaticci, Paciccia, Stara, Domenichini, Spinetti.

TORINGHESE: Tortelli, Lucania, Orsi , Baiocchi , Faldini , Biancalana, Mei M., Medici, Benedetti.

RETI: 2 Azzati, 2 Domenichini, Stara, Bottoni, Scapaticci, Paciccia (Atletico Etruria), Faldini, Biancalana, Orsi (Toringhese)

Serata tiepida di febbraio e la Toringhese fa visita alla prima della classe. Due squadre che giocano un bel futsal e che per certi aspetti si assomigliano, anche se i tre precedenti confermano una netta ed evidente supremazia tecnica e di esperienza della formazione labronica guidata dall’ottimo Benetti.

Bella partita, vivace e giocata a viso aperto dalle due squadre, con il primo tempo in cui forse il pallino del gioco è stato più di marca capannorese, ma la gestione della palla livornese dimostra che l’Atletico Etruria merita ben altri palcoscenici ed ogni volta che entra in possesso del pallone, dà sempre l’idea di essere pericolosa e riesce a trovare il goal in ben tre circostanze.

Il primo tempo si chiude sul 3-1, una bella prima frazione giocata a ritmo alto, in cui si segnala il di Faldini per la Toringhese, 4 gal nelle ultime 4 gare disputate. Nel secondo tempo, la Toringhese cerca il colpo per riaprire il match, ma finisce così per rimanere colpita dalle fulminee ripartenze livornesi. Si chiude 8-3 la partita nella quale segnaliamo però, la voglia di stare in partita della Toringhese, fino alla metà del secondo tempo.

La squadra di Filippo Edi ha sicuramente il merito di aver affrontato una trasferta difficile con cuore e determinazione facendo anche intravedere trame interessanti, ma ha trovato di fronte una vera e propria corazzata che merita di trovarsi al comando della classifica di serie D toscana. Per gli arancionero in gol Andrea Biancalana, Davide Orsi e Stefano Faldini.

Prossimo match in calendario venerdì prossimo (21 febbrai) alle 21,30, al circolo El Nino della Santissima Annunziata contro l’Atletico Sextum, in cui servirà una pronta ripresa arancionera, per rialzare la testa e riprendere la propria corsa.