Dlf Lucca Tennistavolo, ecco come è andato il weekend del settore agonistico.

Serie C1: inspiegabile sconfitta

La squadra C1 nazionale perde inspiegabilmente sul campo del Pisa con l’infausto verdetto del 5-0. I tre gladiatori pongisti Tavoletti, Catani e Romano non conseguono nemmeno un punto perdendo tutte le gare e giocando sottotono in una giornata no da dimenticare che li mantiene comunque al terzo posto della classifica del loro girone dopo Lucca e Carrara.

Serie C2: due punti preziosi per la salvezza

Il team che milita in C2 continua a tenersi a distanza di sicurezza dalla retrocessione grazie alla vittoria casalinga ottenuta sulla formazione del Bernini Livorno. Lo scontro finisce 5-3 per gli azzurri del Forte con il generoso Stefano Simi che ne vince 2 su 3, il solito runner Alberto Verona che fa altrettanto, entrambi coadiuvati dal veterano compagno di squadra Gianalberto Posenato che una la perde e una la vince 3-0.

Serie D1: dura la lotta per non retrocedere

I guai non sono ancora un ricordo per la squadra che gareggia nel campionato di D1 in quanto la sconfitta subita a San Miniato conferma la lotta che Marcucci e compagni devono sostenere fino in fondo per non finire in serie inferiore. 5 a 2 per il San Miniato e due partite vinte, una su tre da RoboCop Marcucci e l’altra dal giovane Francesco Bacci che di impongono nettamente sull’avversario Bendinelli.

Serie D2A: possibili i playoff

La D2 del presidente Foffa espugnato il campo di Cascina contro il locale Tt Pulcini. L’elegante Perino ne vince due e perde di un soffio, i soliti due punti del quasi pareggio, con La Pira. L’altro veterano Angelo Stagi una la vince e una la perde proprio con l’avversario La Pira. La squadra, composta da tutti esperti giocatori veterani è completata da Leonardo Guidi che dona alla squadra due punti attraverso due belle e sofferte vittorie perdendo solo un match e da Enrico Foffa il presidente che a questo giro resta in panchina a dirigere le operazioni e a gioire della bella prestazione dei compagni che adesso sono terzi in classifica e ottimamente messi per ambire ai playoff.

D2 Forte Dlf Lucca: eccezionale risultato e si sogna

Grande prestazione per la squadra del Forte Dlf Lucca che a San Miniato zittisce 5-0 la squadra locale, seconda in classifica. Adesso, con il fiato sul suo collo, il Forte Lucca sta dietro di loro a due punti di distanza con il sogno di rubarli i playoff. Non sarà facile in quanto la formazione schierata da capitan Ciro Donnarumma, restato in panchina appositamente, non è facilmente disponibile tutte le volte. Una formazione dirompente che ha stupito gli avversari scesi in campo sicuri di una facile vittoria. Due punti su due fatti dal bomber il figlio Giuseppe Donnarumma, due partite vinte dal solito Nicola De Santis che ci crede sempre fino all’ultimo e non molla e una partita ribaltata completamente nel suo svolgimento, dopo i primi due set vinti dall’avversario, ad opera di Guido Gianni il maestro di tennis prestato al ping pong. Davvero una bella soddisfazione per la squadra dei lucchesi del Forte dei Marmi.

D3: stop con Viareggio ma secondi in classifica

Una sola partita vinta dal capitano Damiano Lollini detto Iniesta per la squadra della D3 che ha ospitato il Viareggio a Forte. Purtroppo la squadra di veterani viareggini non ha lasciato scampo ai ragazzi di Iniesta che pur lottando hanno dovuto soccombere a causa del gioco di esperti palleggiatori che stava sul tavolo blu al di là della retina messo in atto dal super veterano Barsotti e compagni. È finita 5-1 per i cugini viareggini ma il Forte dei Marmi continua a seguirli a ruota.