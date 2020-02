Il Basketball Club Lucca ha aggregato due nuovi giocatori al gruppo della prima squadra, guidato da coach Catalani con lo scopo di dare più consistenza al roster.

In una squadra decisamente verde, data l’alta percentuale di giovani presenti, la società ha voluto continuare e dare maggior forza a questa linea, innestando altri due giovanissimi, hanno rispettivamente 20 e 22 anni, con un trascorso, se pur breve, molto significativo ed ambedue dotati di talenti specifici che saranno di sicuro aiuto alla squadra.

Il primo è Francesco Galli, classe 98, 188 centimetri per 81 chili, da tre anni in forza al Montecatini come play/guardia, giocatore determinante lo scorso anno per la salvezza del Montecatini in fase di play-out, da dove ne uscì con 16.3 punti a gara, con un 43% da tre ed un 38% da due.

Galli, proviene dal Pistoia Basket 2000 che gli permise un debutto in serie A nel 2016,ma i veri riflettori per lui si accesero quando indossò la maglia del Valentina’s Bottegone, a soli 19 anni era in serie B giocando ben 18,6 minuti di media, poi è arrivato il Montecatini, dal campionato 2017/18 fino alla attuale stagione 2019/20.

Lu sue medie dicono che nell’ultima stagione ha realizzato 108 punti per una media 7,7 su 14 partite, con il miglior “score” in squadra, fissato a 25 Punti

Il secondo ha appena 20 anni, è nato l’1 settembre del 2000 in Benin, è alto 198 centimetri per 100 chili, risponde al nome di Idrissou Abdoul Karim ed è un centro, la sua formazione tecnica è italiana, cestisticamente nasce con la Pegaso Ragusa, per lui tutto va di fretta, nella stagione 2016/17 gioca 5 partite in serie D, raggiungendo gli 11,2 punti a gara.

Sempre nella stagione 2016/17 passa al Basket Club Ragusa, con il quale disputa il campionato di C Silver, l’anno successivo è in C Gold sempre con il Bc Ragusa, girando con 8,9 punti di media in 28 gare e giocando anche nel campionato U18.

Ancora un cambio di casacca, questa volta è quella del Bc Irpinia in C Gold e sempre nella stagione 2018/19 passa allo Scandone Avellino, segue un nuovo cambio di divisa, ma questa volta a qualche chilometro di distanza, da Avellino va a Cento, alla corte di coach Matteo Mecacci.

Le sue ultime medie disponibili sono della stagione 2018/19, e lo accreditano di un totale di 126 punti, 7,9 di media, 16 partite giocate e 15 punti come miglior personale raggiunto.

Tutte e due saranno a disposizione di coach Catalani per iniziare gli allenamenti insieme al resto della squadra già da questa settimana.