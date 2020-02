Due vittorie e due sconfitte per Volley Barga

Due vittorie e due sconfitte per le formazioni del Volley Barga Coppo Team.

Prima divisione

Volley Barga – Bottegone 2-3

(25/18 – 25/6 – 22/25 – 22/25 – 14/16)

Si chiude con una sconfitta il girone di andata del campionato di prima divisione.

Nell’incontro di sabato sera il Volley Barga ha messo in campo molta grinta ma è mancata la continuità di concentrazione che purtroppo rimane per questa formazione il tallone d’Achille.

Peccato per una vittoria sfumata dopo che la squadra di casa si era portata sul 2 a 0, un 2-3 dovuto a cali di attenzione che tanto fanno arrabbiare la coach Nobili.

Il girone di ritorno si aprirà Sabato 22 febbraio sul campo di casa dove le ragazze si devono far trovare pronte e agguerrite, forti anche del rientro in rosa di Sabrina Magistrelli dopo l’infortunio che lo scorso anno l’ha costretta ad un lungo stop.

Seconda Divisione giovanile

Robur Volley Massa – Volley Barga 0-3 (15/25 – 18/25 – 18/25)

Buon esordio in questo torneo per le ragazze barghigiane allenate da Sabrina Magistrelli e Martina Dini che hanno superato in scioltezza le massesi della Robur per 3 set a zero.

Le coaches hanno schierato tutte le atlete a disposizione ricevendo buone risposte da tutte.

Il torneo di seconda divisione costituirà sicuramente un’ottima opportunità di crescita e acquisizione di nuove esperienze in previsione della partecipazione al campionato under 18 nella stagione 2020-2021.

Prossimo impegno sabato 22 febbraio nella palestra di Fornaci contro il Viviquercioli di Massa.

Under 18

Oasi Volley – Volley Barga 0-3 (11/25 – 7/25 – 16/25)

Bel successo per la formazione under 18 a Viareggio dove hanno avuto la meglio sull’Oasi Volley per 3 set a 0.

Pur prive di alcune elementi, le ragazze di Martina Dini hanno sfoderato una prestazione maiuscola tutta concentrazione, tecnica e cuore dominando la gara dall’inizio alla fine.

La coach barghigiana in questa occasione si deve ritenere assolutamente soddisfatta non solo del risultato, ma soprattutto dello spirito con il quale le atlete sono scese in campo, dando prova di essere un gruppo coeso di ragazze che interpretano con gioia ed impegno la loro passione.

Under 12

Ctt Monsummano – Volley Barga 3-0 (25/12 – 25/14 – 25/14)

Sconfitta per 3 set a 0 contro la capolista del girone per le ragazze allenate da Elisa Nobili, Benedetta Fazzi e Sara Sartini.

Le bimbe barghigiane sono apparse meno lucide ed effervescenti del solito ed hanno subito abbastanza passivamente il gioco delle avversarie. Nonostante questa sconfitta però la formazione del Volley Barga mantiene saldamente il secondo posto del girone.

Prossimo turno domenica 23 febbraio alle ore 11 nella palestra di Fornaci contro la Nottolini Capannori.