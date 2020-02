Hockey Forte dei Marmi in lizza per il Pegaso dello sport

La sfida per aggiudicarsi il titolo di ‘Sportivo toscano dell’anno 2020’ è aperta. Individuata dal Gruppo toscano giornalisti sportivi dell’Ussi, insieme a Coni e Cip Toscana, la rosa dei concorrenti per il Pegaso per lo sport 2020: si tratta di 13 atleti e 1 società. La cerimonia di premiazione è in programma per il prossimo 9 marzo, presso il Teatro della compagnia, a Firenze.

Il Pegaso per lo sport è il massimo riconoscimento che la Regione Toscana assegna ogni anno ad atleti e società sportive che nella stagione agonistica precedente si sono affermati in competizioni nazionali e internazionali e che si sono segnalati per etica sportiva e fair play.

Questi i candidati 2020: Hockey Club Forte Dei Marmi (hockey Su Pista), campioni d’Italia; Andrea Benelli (60 anni di Firenze, tiro a volo), commissario tecnico della Nazionale di skeet vincitrice nel 2019 di 11 medaglie iridate ed europee e già qualificata per i Giochi di Tokyo;

Giorgia Catarzi (18 anni, Firenze, ciclismo), campionessa mondiale ed europea juniores di inseguimento a squadre; Tommaso Ciuffi (26 anni, Firenze, automobilismo), vincitore del Tricolore rally 2 ruote motrici; Simone Ciulli (34 anni, Firenze, nuoto paralimpico), bronzo ai Mondiali, già qualificato agli Europei di Funchal e alle Paralimpiadi di Tokyo; Lorenzo Dalla Porta (22 anni, Montemurlo Prato, motociclismo), vincitore del titolo mondiale della Moto3;

Gabriele Detti (25 anni, Livorno, nuoto), bronzo sui 400 s.l. agli Europei in vasca corta di Glasgow e bronzo sulla stessa distanza ai Mondiali di Gwangju col nuovo record italiano;

Larissa Iapichino (17 anni, Borgo San Lorenzo FI, atletica), campionessa europea juniores (under 20) di salto in lungo e primatista italiana; Lara Mori (21 anni, Montevarchi AR, ginnastica Artistica), 2 ori 4 argenti e 1 bronzo ai Tricolori assoluti nelle specialità del corpo libero e della trave; Lorenzo Musetti (18 anni, Carrara, tennis), vincitore degli Australian Open Junior;

Gabriele Rossetti (25 anni, Firenze, tiro a volo), campione del mondo con Diana Bacosi nello skeet mixed team; Matteo Panariello (32, Livorno, para-archery), record del mondo ai campionati italiani outdoor di Ugnano (Firenze); Alessandro Spagnoli (47 anni, Carrara, tiro a volo paratrap), due volte campione del mondo, individuale e a squadre, ai Mondiali paratrap di Sydney e Antonio Tiberi (18 anni, Gavignano RM, ciclismo), campione del mondo juniores a cronometro ai mondiali di Harrogate in Inghilterra.