Pioggia di medaglie a Lido per le ‘farfalle’ della ritmica di Lucca

Domenica (15 febbraio) si è svolta a Lido di Camaiore la prima prova del campionato regionale individuale Ritmica Europa organizzata dalla società “Il Filo conduttore”.

Le ginnaste della Ritmica Lucca hanno fatto incetta di medaglie: La gara è iniziata con la categoria Joy 1 fascia, dove tutto il podio è stato conquistato da 3 ginnaste lucchesi: prima classificata Dalila Giusti, seconda Arianna Bertoli, terza Ginevra Porta. Quinta la piccola Jolie Bianchi, che è scesa in pedana per la prima volta. Prima anche Clara Ciardetti nelle Joy 1 fascia 10 anni.

Nella categoria Joy terza fascia quarto posto per Alice Landucci con il cerchio, Ludovica Orsi alla palla.

Nella categoria silver 2 fascia 11 anni Irene Spina e Vittoria Martinelli salgono entrambe sul gradino più alto del podio, terza la compagna di squadra Giulia Susulete, settima Gemma Bertolani. Prima anche Lara Giannecchini col suo esercizio al cerchio.

Corinna Belmonte guadagna la medaglia di bronzo con la palla nella categoria silver terza fascia 14 anni, mentre nella categoria superiore prima Giulia Bottaini e seconda Matilde Petretti.

Ottimo esercizio alle clavette per Caterina Bandoni che gli permette di salire sul gradino più alto del podio, medaglia di bronzo per Emma Froli, nella stessa categoria hanno gareggiato anche Sofia Fazzi, Antonia Ilie e Gloria Conti.

Nella categoria Gold 3 fascia seconda Giada Lamberti con l’esercizio alla palla, mentre per le Gold 4 fascia primo posto per Sofia Pardini e quarto posto per Marta Braschi.

Benedetta Papa e Dalia Conti si classificano rispettivamente seconda e terza nella categoria Master 11 anni.

Le ultime a scendere in pedana sono state Chiara Giulianelli e Elena Parrini, all’esordio, che hanno concluso magnificamente una giornata di gara conquistando la medaglia d’oro rispettivamente nelle categorie Easy terza fascia e Easy seconda fascia.