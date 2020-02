Juniores regionali, tre punti d’oro per il Lammari contro il Porta Romana

Lammari – Porta Romana 1-0

LAMMARI: Giovannetti, Dumani, Ramku, Petrilli, Bonini, Berruti, Benedetti, Risolo, Casini, Chetoni, Bacci. A disp.: Antonelli, Dianda, Pavan, Puviani, Tocchini L., Tocchini L., Barsanti. All.: Dianda

PORTA ROMANA: Geneletti, Sorbi, Camarlinghi, Mori, Guarducci, Galanti, Corsi, Rossi, Niscola, Saponetto, Dini. A disp.: La Volpe, Gensini, Zekthi, Corvi, Magnelli. All.: Maccari

ARBITRO: Cecchi di Lucca

RETI: Bacci

Importantissimo successo per il Lammari negli juniores di elite contro il Porta Romana in ottica mantenimento della categoria. I biancocelesti di Stefano Dianda hanno vinto di misura con un gol di Bacci sorpassando in classifica proprio i diretti avversari.

I risultati di giornata

Affrico – Lastrigiana 2-1

Bibbiena – Audace Legnaia 1-1

Cascina – Cenaia 0-3

Fucecchio – Pro Livorno 2-3

Montelupo – Larcianese 5-2

Olmoponte – Castelfiorentino 0-0

Sestese – Cuoiopelli 1-0

Nel girone B si interrompe la striscia positiva del Castelnuovo di Alan Renucci, sconfitta a Montecatini al termine di una buona prova. Parità e tanti gol per l’Atletico Lucca contro l’Atletico Carrara (2-2, doppietta di Michelini per i lucchesi) e per lo Stiava contro il Lanciotto Campi (4-4 con doppietta di Poli, singoli Marianelli e Ceragioli)

I risultati del girone B

Poggio a Caiano – Galcianese 0-3

Atletico Lucca – Atletico Carrara 2-2

Don Bosco Fossone – Coiano Santa Lucia 1-3

Maliseti Seano – I.Monsummano 2-0

Massese – San Marco Avenza 2-0

Pdc Stiava – Lanciotto 4-4

Vald.Montecatini – Castelnuovo 1-0

Zenith Audax – Migliarino Vecchiano 2-1