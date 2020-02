Terza: la capolista Spianate non si ferma, New Team allunga in vetta

Si chiude il sipario sulla 19esima giornata del del campionato di Terza Categoria. Nel Girone A non si ferma la capolista Spianate: Maino, Monaci e Giovannetti stendono 3-1 il Frati. Inutile la rete di Raffaelli.

Il Retignano tiene il ritmo della capolista battendo 4-3 la Croce Verde (in rete doppio Graziani, Lo Monaco e Toure), l’Atletico Marginone batte 3-0 il Farneta a domicilio (in gol Papagna, Panichi e Puccetti).

Nel Girone B un altro sabato pomeriggio con la New Team protagonista: la squadra di Landucci non si ferma più e stende a domicilio anche il San Lorenzo, ko per 3-0. A segno Salotti (doppietta) e Franchi. La New Team vola a 41 punti ed è la nuova capolista in solitaria.

L’ex capolista Diavoli Rossi Filicaia, dopo il ko con polemiche con la New Team, cade in casa anche con il Montecarlo, che allontana la crisi e torna in corsa. A decidere il big match è la rete di Gentile. La lotta per la vetta è ancora lunga e si preannuncia avvincente.

L’Atletico Castiglione ingrana la seconda vittoria consecutiva battendo 3-1 la Virtus Robur, bene anche il Coreglia. Pesante ko del Fornaci, che cade con un pirotecnico 5-4 con l’Academy Tau.

Tutti i risultati del Girone A

Trebesto – Bargecchia 4-1

Farneta – Atletico Marginone 0-3

Nottolini – Pdc Stiava 2-1

Retignano – Croce Verde 4-3

Santanna – Atletico Viareggio 1-2

Spianate – Frati 3-1

SPIANATE: Sacara; Galligani (Modola), Di Vita, Micheli, Franceschini, Jovani, Ponziani, Monaci (Bonaccorsi), Maino (Giovannetti), Kishta (Agatiello), Magni (Gennarini). A disp.: Buonaguidi, Ferro, Ricciarelli M., Colombo. All. Tommei

FRATI: Battelli; Giorgi, Bonuccelli (Barbuti), Pandolfi, Pellegrini, Pardini A., Monti (Raffaelli), Banga (Martignani), Zanelli, Ceragioli, Benaglio (Tabarrani). A disp.: Rocco, Di Nero, Gianmaria, Pardini An. All. Orsetti

RETI: 12’ rig. Maino, 22’ Monaci, 47’ Raffaelli, 90’ Giovannetti

Unione Quiesa – Sporting Marina 1-2

Classifica: Spianate 44, Retignano 43, Atletico Marginone 40, Atletico Viareggio 33, Frati 33, Nottolini 33, Croce Verde 30, Trebesto 29, Unione Quiesa 27, Pdc Stiava 23, Sporting Marina 16, Santanna 14, Farneta 3, Bargecchia 3

Tutti i risultati del Girone B

Coreglia – Piazza 55 2-0

Filicaia Diavoli Rossi – Montecarlo 0-1

RETE: 36′ Gentile

Fornaci – Academy Tau 4-5

Morianese – Sanvitese 1-2

Morianese: Palla, Cei, Baccili, Di Clemente (Frangioni), Malerbi (Lupi), Giorgetti, Paganelli, Maiali, Santacaterina, Saccone, Bianchi D. (Serafini). A disp.:Lupi, Michelotti Serafini, Frangioni, Cosmineanu, Gianneschi. All.:Barsotti

SANVITESE: Di Nardo, Menichetti, Bianchi R. (Franchini), Senghor, Simi A.(Pucci), Cagnacci, Vannucci, (Bazzano), Kanoute, Bertini (Sane), Menicucci, Simi M.(Caturegli). A disp.: Santicchia, Sane, Pucci, Franchini, Caturegli, Craparotta, Bazzano. All.:Mareschi

ARBITRO: Sbranti di Lucca

RETI: 8′ Saccone, 76′ Cagnacci (rigore), 90′ autogol Lupi.

San Lorenzo – New Team 0-3

SAN LORENZO: Merciadri, Consani, Galli, Barsotti, Michelotti, Fambrini, Petretti, Bandoni, Serafini, Pieretti, Dolci. A disp.: Decanini, Giusti, Danesi, Biagi, Borselli, Suman, Puccetti, Pavan, Ricci. All. Cesana

NEW TEAM: Valdrighi; Fantoni, Wurach, Ambrosini, Terni A., De Lucia, Gulisano, Landucci, Salotti S., Satti, Franchi. A disp.: Vanni, Bravi, Rossi, Guazzelli, Pennacchi. All. Landucci

RETI: 15’, 55’ Salotti, 90’ Franchi

Segromigno – Pieve San Paolo 0-1

Virtus Robur – Atletico Castiglione 1-3

ATLETICO CASTIGLIONE: Giannotti; Sarti, Martinelli M., Malatesta, Canelli, Zarrella, Tagliasacchi, Magagnini, Mori, Bravi, Pucci. A disp.: Bertucci, Cassai, Giuntini, Valdrighi, Martinelli F., Cecchi, Cristea, Lazzurri, Pioli. All. Pioli

Classifica: New Team 41, Montecarlo 38, Filicaia 38, Academy tau 34, Pieve San Paolo 34, Atletico 32, Fornaci 31, Coreglia 29, Morianese 24, Segromigno 16, Virtus Robur 14, Sanvitese 14, San Lorenzo 11, Piazza 55 9