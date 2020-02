Mister Monaco: “Contro Ligorna una prova di carattere”

Altri tre punti conquistati, anche se con un po’ di sofferenza. Mister Monaco li incassa, ma avverte tutti rispetto al fatto che la Lucchese può fare ancora meglio.

“Non era facile giocare la seconda gara di fila in dieci – commenta – ma è venuto fuori tutto il nostro carattere. Detto questo per me l’espulsione non c’era, perché non si trattava di chiara occasione da gol. Abbiamo sofferto un po’ nel primo tempo, ma poi è emersa la rabbia e la voglia di vincere. Questo gruppo ha un grande carattere”.

Poi, sui singoli: “Sono contento per il bel goal di Iadaresta, se lo merita. Ligorio? Deve ritrovare il ritmo partita, è normale dopo essere stato ai box tre mesi. Adesso per la gara di Fossano dovremo inventarci la difesa, viste le squalifiche, sempre che si giochi”.

La Lucchese, pur rimanendo prima in classifica, ha comunque margini di miglioramento: “Possiamo fare meglio nel fraseggio, ci aiuterebbe a soffrire di meno in certe fasi della gara”.