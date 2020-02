Torna a sorridere il Lammari, impresa del Villa Basilica

Giornata nel complesso positiva per le formazioni di Promozione della provincia di Lucca. A partire dalla River Pieve che riprende la marcia andando a vincere sul campo del Ponte Buggianese ritrovando anche un gol del bomber Petracci prima del definitivo 2-0 di rigore di Satti.

Tre punti d’oro per provare la rincorsa salvezza per il Lammari sul campo del Lanciotto con un uno-due micidiale intorno alla mezz’ora. Vittoria per il Villa Basilica, che frena la capolista Prato 2000 fra le mura amiche con Del Magro e Battaglia.

Pareggia il Pieve Fosciana in uno scoppiettante match con la Sestese.

Lanciotto – Lammari 0-2

LANCIOTTO CAMPI: Rizzo, Ballerini D., Biagioni, Cantini, Di Donato, Bertoli, Corboy, Landi, Murgia, Fedi, Chelli. A disp.: Cerbai, Fenu, De Pascalis, Lotti, Afelba, Talozzi, Taruntoli, Santucci . All.: Allori

LAMMARI: Angeli, Dianda, Tocchini L., Brandi, Garbini, Borelli, Petretti, Del Ry, Islami, Perazzoni, Tocchini L.. A disp.: Biondi, Bacci, Guastapaglia, Haoudi, Battaglia, Della Nina, Risolo, Gacovicaj, Di Mauro. All.: Dianda

ARBITRO: Martini del Valdarno (Di Milta e Ballotti di Pistoia)

RETI: 26’pt Ciofi, 29’pt Santini

Pieve Fosciana – Sestese 3-3



PIEVE FOSCIANA: Carpita, Lucchesi, Giusti G-, Bacci, Biagioni, Pieri, Dini D-, Babboni, Biggi (Barsanti L.), Giusti O., La Rosa (Parmigiani). A disp. Casci, Teani, Boggi, Motroni, Tulipano, Angelini, Triti All. Fracassi.

SESTESE: Valoriani, Olivieri, Nencini, Fattori, Meacci, Manetti, Wahabi, Amerighi, Torrente, Castiglione, Pidolfi (Fioravante). A disp. Bait, Valerio, Carlini, Tognelli, D’Orsi, Traversi, Belli All. Melani.

ARBITRO: Leoni di Pisa (Pucci e Chiarelli di Carrara)

RETI: 14’ pt e 5’st Giusti O., 28’ pt Wahabi, 30’ pt rig. Fattori, 40’ pt Manetti, 43’ pt Bacci

NOTE: Espulso per doppia ammonizione Bacci

Ponte Buggianese – River Pieve 0-2

PONTE BUGGIANESE: Grasso, Mangiantini (1’ st Minichino), Simi, Cornacchia, Citti (32’ st Raffaelli), Rinaldi (33’ st Nardi), Beqiri, Dal Poggetto, Raffi, Anzillotti, Ceceri. A disp.: Raffa, Perillo, Benucci, Raimondo, Baldaccini. All. Petroni



RIVER PIEVE: Decanini, Fanani (33’ st Rugani), Angeli, Byaze, Fontana, Monopoli, Satti, Cecchini, Petracci (24’ st Haoudi), Filippi, Morelli (43’ st Petrucci). A disp.: Micchi, Rossi, Mattei, Turri, Ferrari All. Micchi



ARBITRO: Cremonini di Pisa (Pacini e Scellato di Prato)



RETI: 12’pt Petracci, 17’ st rig. Satti



NOTE: Espulso al 37’ pt Filippi per doppia ammonizione

Villa Basilica – Prato 2000 0-0

VILLA BASILICA: Lavorini, Davini, Degl Innocenti, Sangregorio, Mattioli, Cuoco, Gatto, Battaglia, Berrettini, Del Magro, Giuliani. A disp.: Morini, Giomi, Sarti, Dalle Luche, Russo, Bouhalla, Bertuccelli . All.: Gambini Andrea

PRATO 2000: Brunelli, Zinna, Grassi, Bibaj G., Rossi, Fattori, Baroncelli, Safina, Dingozi, Gori E., Algerino. A disp.: Ferrante, Bartolini, Campolo, Delli Navelli, Iorio, Corso, Liscio, Bibaj G., Calamai. All.: Settesoldi Simone

ARBITRO: Leonetti di Firenze (Perlamangna di Carrara e Corcione di Pisa)

RETI: Del Magro, Battaglia