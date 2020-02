Lungo weekend di gare per il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, con ottimi risultati e prestazioni brillanti. Sabato (22 febbraio), a Filecchio, al campionato regionale di corsa campestre Csi, brillanti prove per Moussa Kone (2 assoluto e oro di categoria), Matteo Coturri (3 assoluto e argento di categoria), Dario Anaclerio (oro di categoria) e buone prestazioni per Paolo Fazzi, Andrea Massari, Andrea Nicastro, Giampaolo Filauro, Andrea Innocenti e Lido Lucchesi; nella stessa ma nella gara Veterani e Femminile, argento di categoria per Francesco Frediani ed Enzo Russo, ottima prestazione della leggenda della corsa su strada garfagnina e non solo Nello Domenicali e buone prove per Rocco Cupolo, Franco Gabbrielli, Francesca Tesconi, Claudio Landucci, Franco Cusinato e Martina Benedetti.

A Caprona, al Trofeo Frantoio di Caprona, oro di categoria per Lorenzo Checcacci e Alberto Giannoni, argento di categoria per Nicola Cernicchiaro e buone prove per Mimmo Marino, Igor Marracci, Nicola Ferrini, Marco Mattei, Luca Lombardi, Fabio Belletti, Gianfranco De Santis e Arturo Sargenti.

Ieri (23 febbraio), a Carrara, alla White Marble Marathon, argento assoluto per Jilali Jamali sulla distanza della maratona con il tempo di 2h 21′ 11”, argento di categoria per Adriano Mattei e buone prove per Simone Donati, Alessandro Marlia e Federico Giannini sulla prova di 30 chilometri e oro di categoria per Federico Badiani, argento di categoria per Diego Garbugino, Bruno Zizi e Rocco Cupolo, bronzo di categoria per Nicola Matteucci e buone prove per Marcello Bernardini, Luca Biagi, Alessandro Berlucchi, Adriano Tomagnini, Zivago Anchesi, Ludmillo Dal Lago, Daniela Godani e Mirco Toma sulla mezza maratona; a Dicomano, alla Maratonina di Carnevale, vittoria assoluta di Roberto Ria; a Venaria, al Cross Reale, argento di categoria per Mauro Vierin.