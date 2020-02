Conto alla rovescia per la Puccini Half Marathon

Leggermente spostata in avanti rispetto alla sua collocazione abituale, la Puccini Half Marathon attende di vivere la sua edizione numero 16 il prossimo 22 marzo. Inizialmente la gara toscana era posizionata a febbraio, nel cuore delle celebrazioni del Carnevale che hanno reso Viareggio famosa nel mondo, poi la scelta di cambiare, trovando un po’ più avanti nel corso della stagione maggiore spazio nel calendario nazionale.

Il prestigio della gara è rimasto intatto, anzi il posizionamento al di fuori delle festività del Carnevale costituisce un’ulteriore occasione turistica, per apprezzare un luogo che, al di là della sua rinomanza come località balneare, ha tanto da offrire, basti ricordare la Torre Matilde e Palazzo Liberty, vestigia del vecchio centro storico, ma anche Villa Paolina e Palazzo delle Muse, edifici più moderni.

La Mezza Maratona sulla distanza canonica di 21,097 chilometri, inserita nel calendario nazionale Fidal, si svolgerà su percorso completamente pianeggiante e con un numero di curve ridotto al minimo, ideale quindi per ottenere risultati cronometrici di rilievo come testimoniano i due record della corsa, che resistono da anni agli assalti di grandi podisti italiani e non (ben 12 le vittorie straniere in campo maschile): 1h03’33” del kenyano Philemon Kipkering e 1h14’18” dell’azzurra Gloria Marconi. Il percorso di gara si sviluppa prevalente a sud della città, costeggiando la Riserva della Lecciona per poi ritornare in Piazza Mazzini, sede del traguardo come della partenza alle 9,15.

Insieme alla mezza maratona è prevista anche la prova sui 10,5 chilometri, sia competitiva che non. Il tutto sulle note musicali del Maestro, al quale la gara è da sempre dedicata.

La quota di partecipazione alla gara è di 31 euro con termine l’8 marzo, data oltre la quale il costo passerà a 36 euro. Ci si potrà iscrivere anche nel weekend di gara presso i tavoli della segreteria, al prezzo di 41 euro.

Sul sito della manifestazione alla voce Viareggio è possibile anche trovare una serie di alberghi convenzionati per abbinare alla gara un piacevole weekend di sport e turismo: ne vale assolutamente la pena…

Per informazioni: Versilia Sport Asd, tel. 339.5494845, www.puccinimarathon.it