Francesco Meucci saluta il Bama dopo tre stagioni

L’ala rosablu, ad Altopascio da tre stagioni ed autore di due ottimi campionati 2017/18 e 2018/19, Francesco Meucci, non farà più parte del roster. Terminerà la stagione nelle fila della Juve Pontedera (serie C silver), dove tornerà a giocare in coppia con il fratello Andrea.

“Francesco – dichiara il presidente altopascese Sergio Guidi – in un recente colloquio si è molto onestamente messo in discussione, visto il suo rendimento al di sotto delle precedenti stagioni. Cosa questa che gli fa onore ed a cui non si assiste molto spesso, poiché i giocatori in genere tendono sempre a dare colpe ad altri senza assumersi le proprie responsabilità. A ciò va aggiunto che la crescente mole di lavoro dell’azienda di famiglia gli impedisce di allenarsi come si deve per affrontare un campionato difficile come la C Gold. A Francesco – conclude Guidi – va il mio personale ringraziamento per il massimo impegno profuso in questi anni, unito ad un sincero in bocca al lupo, sportivo e non, per il futuro”.