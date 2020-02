Tau, bene gli Allievi e i Giovanissimi B

Prosegue il campionato delle giovanili amaranto del Tau Calcio Altopascio. Reti inviolate per gli Allievi Elite contro il Rinascita Doccia. I B, invece, segnano quattro gol contro lo Sporting Arno. Perdono di misura i Giovanissimi Elite contro il Navacchio Zambra e i B vincono 6 a 0 contro l’Academy Tau.

Allievi Elite

Tau Calcio – Rinascita Doccia 0 – 0

Tau Calcio: Likaj, Iannello, Ricci F., Ricci T., Amorusi, Quilici, Tragni, D’Andrea Pisani, Menconi, Silvano, Belluomini, Calu, Bachini, Bellucci, Duranti, Filieri, Lartini, Lotti, Manfredi.

Rinascita Doccia: Grazzini, Silvestrini, Batistini, Cala, Carabba, Lekaj, Vanni, Koewalski, Vigni, Pantouvani, Russo, Bacci, Ciappi, Barzanti, Faustini, Pepe, Rogai.

Reti bianche per i più grandi delle giovanili che si fermano sullo 0 a 0 contro il Rinascita Doccia. Gli amaranto hanno trovato quale occasione ghiotta ma senza rendersi davvero pericolosi, come la punizione di Silvano deviata da Grazzini, il cross di Tragni finito sul secondo palo e la sponda di Bellucci per Ricci che finisce di lato. Dalla metà classifica, gli Allievi di Giuli si preparano a incontrare lo Zenith Audax.

Allievi B

Tau Calcio – Sporting Arno 4 – 1

Tau Calcio: Calu, Giannotti, Lleshi, Oliva, Paolinelli, Ceccarelli, Rocco, Mauriello, Manfredi, Vitrani, Kane, Velani, Banti, Carignani, Lotti, Marioni, Warid.

Sporting Arno: Del Bimbo, Mocci, Ferrmaca, Re, Palillo, Casati, Pacini Gaeta, Ianas, Warid W., Jouta, Giovannetti, Morettini, Rensi, Marranci, Sardelli, Warid S., Saponara.

Marcatori: Warid (2), Rocco, Kane, Warid (Sporting Arno).

Il match si apre con la rete di Kane al 36’ del primo tempo. Rocco raddoppia al 10’ della ripresa e Warid segna il terzo gol 8 minuti dopo. Lo Sporting Arno accorcia le distanze con una rete di Warid al 22’ ma il Tau insacca il quarto gol, di nuovo con Amir Warid, giocatore amaranto. Una prestazione, quella del Tau, che non ha mai fatto dubitare del risultato. Prossimo appuntamento contro l’Affrico.

Giovanissimi Elite

Navacchio Zambra – Tau Calcio 1 – 0

Navacchio Zambra: Zikran, Pignotti, Ferretti, Del Bono, Vannini, Franceschi, Floris, Cisse, Di Candia, Vincentini, Antoni, Bosco, Luperi, Pistoresi, Benvenuti, Tavani, Taccini, Pozzolini, Morgantini, Bacci A.

Tau Calcio: Velani, Fasciana, Ballini, Vellutini, Bargellini, Conticelli, Pittalis, Maurelli, Lari, Vitolo, Croci, Di Cicco, Mariotti, Cinelli, Zani, Michelucci, Coppola, Scarselli, Ferrucci, De Luca.

Marcatori: Antoni.

Dopo 5 giornate di vittorie consecutive, i Giovanissimi Elite perdono di misura contro il Navacchio Zambra. Gli amaranto restano comunque saldi in prima posizione a tre punti di distanza dal Margine Coperta. I ragazzi di mister Pucci guardano ora alla partita contro il Maliseti Seano.

Giovanissimi B

Tau Calcio – Academy Tau 6 – 0

Tau Calcio: Balluchi, Matteucci, Garzella, Bellandi, Pisani, Turini, Capocchi, Vannucchi, Casolare, Notarelli, Matteoni, Del Picchia, Lucchesi, Pissuti, Bartelloni, Stringari, Stefani, Musumeci, Belli, Bigazzi.

Academy Tau: Rubino, Bindi, Pennelli, Popa, Morotti, Menichini, Tesi, Metaj, Papagna, Piccolo, Galligani, Corsini, Ferrali, Scali, Coviello, Di Venezia, Forcelli, Carbone.

Marcatori: Bellandi, Notarelli, Casolare, Bellandi, Stefani, Notarelli.

Ancora una vittoria per i Giovanissimi B che battono l’Academy Tau per 6 a 0: una partita tra cugini, che ha visto entrambe le formazioni impegnarsi e battersi per il risultato, con una competizione sana che sa unire ambizione e divertimento, vero motore del calcio giovanile.