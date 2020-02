Coronavirus, salta la trasferta in Veneto del Basket Le Mura

Rinviata a data da destinarsi, salvo contrordini. Anche la sfida del Basket Le Mura che domenica (1 marzo) avrebbe dovuto scendere in campo sul parquet di San Martino di Lupari (in provincia di Padova) dovrebbe saltare in ossequio all’ordinanza emessa dal ministero della salute che impone lo stop di tutti gli eventi sportivi in programma in Veneto.

Per quanto riguarda invece il match interno contro l’Use Basket, programmato per giovedì 4 marzo, questo si disputerà domenica 15 marzo alle 18, così come concordato dalle due società.