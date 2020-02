Karate, Shotokan Porcari ok al trofeo Coppa Carnevale

Ha avuto luogo a Viareggio domenica scorsa (23 febbraio) il 29esimo Trofeo Coppa Carnevale Csen di karate al quale era presente anche l’Asd Karate Shotokan Porcari che ha partecipato con i più piccoli nelle discipline kata (combattimento figurato), percorso e palloncino.

In trasferta c’erano Ivan Barsotti, categoria Bambini classificatosi terzo nel kata, terzo nel percorso e terzo nel palloncino di fronte ad una ventina di atleti, mantenendo i propri risultati raggiunti nonostante la giovanissima età (soli 6 anni).

Proseguendo nella mattinata dal sapore primaverile i ragazzi hanno avuto l’esordio nella categoria ragazzi di Francesco Giannotti che con non poca emozione ha “battezzato il Tatami”; Francesco Baldaccini classificatosi terzo al palloncino riuscendo finalmente a salire per la prima volta sul podio; Renè Paladini che dopo un periodo di sosta è ripartito con il botto piazzandosi primo in tutte e tre le specialità.

Nello Tocchini non si è classificato di fronte anch’egli ad una ventina di atleti, però ha dato prova della sua annosa esperienza in gara.

Gli insegnanti Giovanni Bianchi e Paolo Giusti esprimono soddisfazione per la trasferta, resa possibile dalla collaborazione delle famiglie dei giovani atleti e dal contributo economico della Banca di Pescia e Cascina. Per chi avesse intenzione di provare è possibile recarsi a Porcari alla palestra della scuola media Pea nei giorni di lunedì e giovedì dalle 17,30 alle 19 (ragazzi 4 – 11 anni) e dalle 19 alle 21 (ragazzi e adulti dai 12 anni in poi).