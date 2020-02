Motorsport pronto alla stagione rally 2020

Anno nuovo, campionato nuovo: le grandi manovre in casa Mm Motorsport porteranno la struttura di Porcari a confrontarsi con l‘International Rally Cup, fortunata serie conosciuta più semplicemente come IRCup.

Già protagonista in questo campionato due anni fa, il team lucchese affronterà la stagione 2020 con la Peugeot 208 R2B, portata in gara da Thomas Paperini, affiancato da Simone Fruini. Il 24enne pistoiese, già due volte campione regionale Under 25, proseguirà dunque la fruttuosa collaborazione con Mm Motorsport, alla ricerca di importanti conferme ai risultati ottenuti nelle gare regionali. Altra novità per il giovane driver pistoiese sarà l’avvio della partnership con Maranello Corse, scuderia che sosterrà dunque i suoi impegni nella prestigiosa serie riservata ai rally a validità internazionale su fondo asfaltato, nella quale Paperini punterà ad acquisire esperienza, in quanto gare totalmente nuove per lui, cercando al tempo stesso di emergere nel confronto di classe e nel Peugeot Competition 208 Rally Cup Pro.

“Siamo felicissimi – afferma Manuela Martinelli – di prendere parte a questa nuova sfida, soprattutto con un valido giovane come Paperini a rappresentarci. Thomas è un ragazzo dalle indubbie qualità velocistiche, che ha già dimostrato nei rally toscani: adesso arriva un impegno più probante, con il quale l’obiettivo primario sarà crescere e fare bene”.

L’International Rally Cup è un campionato che si articola su 5 gare, tutte su asfalto: primo appuntamento sarà il 41° Rally Internazionale Appennino Reggiano (Reggio Emilia, 21/22 marzo), a cui seguiranno il 2744esimo Rally Internazionale del Taro (Bedonia-provincia di Parma, 23/24 maggio), il 40esimo rally Internazionale del Casentino (Bibbiena-provincia di Arezzo, 3/4 luglio), il 37° Rally Internazionale Città di Bassano (provincia di Vicenza, 25/26 settembre) e il 34° Rally Internazionale Piancavallo (Maniago-provincia di Pordenone, 24/25 ottobre), gran finale di campionato ed unica tappa a coefficiente maggiorato 1,5.