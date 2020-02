Rugby Lucca, rinviata la sfida al Bellaria Pontedera

Il Rugby Lucca comunica che, in ossequio alle direttive impartite dagli organi competenti al fine di limitare il più possibile la diffusione del Covid-19, anche la partita Rugby Lucca – Bellaria Cappuccini Pontedera, originariamente prevista per domenica (1 marzo) alle 14,30 al Bernardo Romei, è stata rinviata a data da destinarsi.

Lo stesso vale per tutti gli impegni del settore giovanile e femminile.

La società resta in attesa di nuove indicazioni da parte della Federazione Italiana Rugby per quanto riguarda le prossime settimane, nella speranza che la situazione si risolva positivamente e si possa tornare al più presto in campo.