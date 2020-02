La monotonia, si sa, non è di casa nella sede di Mm Motorsport, che sta pian piano definendo tutti i programmi sportivi stagionali, mettendo in campo anche diverse novità.

Una di queste è rappresentata dalla partecipazione, a bordo della Peugeot 207 S2000, alla Coppa Rally di Zona 6 di Giorgio Sgadò, che farà coppia con Gabriele De Angeli. L’esperto pilota massese, che da quest’anno correrà con i colori di Maranello Corse, inizierà così la collaborazione con il team di Porcari, e la prima occasione per indossare tuta e casco, e confrontarsi con gli avversari, sarà il Rally Il Ciocco, nella versione “regionale”. La stagione di Sgadò proseguirà poi con la partecipazione a tutte le altre gare del Crz 6, eccezion fatta per il Rallye Elba.

“Ci fa piacere – dice Manuela Martinelli – accogliere nel nostro team Giorgio Sgadò, un pilota dalla grande esperienza, che assieme a Gabriele De Angeli forma un equipaggio affiatato e di sicuro affidamento. Il fatto che ci abbia scelti è un’indubbia fonte di orgoglio, e certamente potrà mettersi in luce con la nostra Peugeot 207 S2000, una vettura che, seppur non più recentissima, può ancora regalare soddisfazioni assolute”.

Il format della Coppa Rally di Zona 6, ovvero relativa alla Toscana, prevede la disputa di sei gare: si parte dal 39esimo Rally Il Ciocco, a coefficiente 2 nella versione intera (valida per il campionato italiano) o 1,5 per quella regionale (a chilometraggio ridotto), per proseguire con il 53esimo Rallye Elba, valido anche per il Ciwrc, il 38esimo Rally degli Abeti e dell’Abetone, il 55esimo Coppa Città di Lucca, il 13esimo Rally di Reggello-Città di Firenze, unica gara a coefficiente 1 (le altre valgono 1,5) ed il 41esimo Rally Città di Pistoia, con finale unica nazionale il 39esimo Trofeo ACI Como, a cui accederanno i vincitori di classe di tutte le zone in cui è stata suddivisa l’Italia.