Bama Altopascio, sconfitta sul parquet di Montale

Libertas Montale – Bama Altopascio 79-59 (20-14, 35-22, 56-39)

LIBERTAS MONTALE: Gangale 7, Zita 8, Di Teodoro 3, Evotti 9, Becciani ne, Del Chiaro 8, Riismaa 10, Greco, Bonistalli 2, Mati 8, Geromin 3, Faticanti 9. All.: Della Rosa

BAMA ALTOPASCIO: Bondì, Pellegrini, Pantosti 2, Orsini 11, Lazzeri 10, Malvone 8, Cappa 3, Giovani 6, Enabulele 2, Razzoli 2, Simonelli 2, Trillò 13. All. Angiolini

ARBITRI: Magazzini di Firenze e Zanzarella di Siena

Niente da fare per il Bama Altopascio nella trasferta pistoiese. La formazione di Angiolini, orfana anche di Meucci, “emigrato” a Pontedera, ha retto praticamente solo per il primo quarto contro gli avversari pistoiesi che poi hanno allungato fino a condurre in porto la sfida.

Alla fine il vantaggio è di 20 punti per la formazione di Della Rosa che la dice lunga sia sulle potenzialità delle due squadre sia sul momento dei rosablu, che vedono sempre più affiorare la possibilità di una retrocessione in serie C Silver.