Di Lorenzo, primo gol con dedica speciale: presto diventerà papà

“Il primo gol al San Paolo meritava una dedica speciale”. Sono queste le parole di Giovanni Di Lorenzo su Instagram, all’indomani del gran gol da tre punti contro il Torino (leggi qui). Dopo la prima gioia davanti ai tifosi del Napoli, infatti, il terzino di Ghivizzano ha esultato con il pallone sotto la maglietta simulando il pancione della sua compagna, Clarissa, trasmettendo tutta la gioia per il figlio in arrivo.

Di Lorenzo, infatti, a breve diventerà papà. Miglior modo per festeggiare il primo gol al San Paolo non c’era: con un bacio alla compagna e una dedica speciale al piccolo Di Lorenzo in arrivo.

Foto dalla pagina Instagram di Giovanni Di Lorenzo