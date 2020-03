Tre vittorie e un pari per il weekend delle giovanili del Tau Calcio

Le giovanili del Tau mantengono la carica positiva delle scorse giornate di campionato e chiudono il weekend con tre vittorie e un pareggio.

Gli Allievi Elite portano a casa un netto 4-0 contro lo Zenith Audax, mentre i Giovanissimi Elite tornano alla vittoria con un 2-0 nei confronti del Maliseti Seano. Rimontano e pareggiano gli Allievi B (2-2 contro l’Affrico) e vincono i Giovanissimi B, per 15-1.

Allievi Elite

Zenith Audax – Tau Calcio 0-4

ZENITH AUDAX: Drovandi, Bellini G., Gonfiantini, Forleo, Maiolino, Becattini, Tartoni, Leveque, Vollero, Tarallo, Castiello. A disp.: Bellini C., Fortunato, Ruscillo, Zuan, Sama, Cappellini.

TAU CALCIO: Likaj, Duranti, Ricci F., Ricci T., Amorusi, Lartini, Bachini, Filieri, Belluomini, D’Andrea Pisani, Bellucci. A disp.: Calu, Iannello, Menconi, Oliva, Quilici, Rocco, Silvano, Vitrani, Warid.

RETI: Bellucci, Bachini, Bellucci, Lartini.

Non perdono la concentrazione gli allievi elite che non lasciano scampo allo Zenith Audax: gli amaranto collezionano un’altra vittoria e si aggiudicano il settimo posto in classifica. Prossima partita contro il Maliseti Seano.

Allievi B

Affrico – Tau Calcio 2-2

AFFRICO: Vagaggini, Milazzo, Pompili, Ballerini, Hasani, Renzi, Piazza, Melosi, Parrini, Vettori, Moretti. A disp.: Bianchi, Boddi, Ferrini, Mascherini, Pierallini, Tamburini.

TAU CALCIO: Calu, Giannotti, Lleshi, Mauriello, Ceccarelli, Quilici, Lotti, Vitrani, Manfredi, Rocco, Warid. A disp.: Di Biagio, Banti, Carmignani, Gigante, Kane, Marioni, Oliva, Paolinelli.

RETI: Rocco, Ceccarelli, Parrini, Melosi.

Dopo un primo tempo chiuso a favore dell’Affrico, che si porta avanti con un 2-0, gli allievi B sono abili a recuperare con Rocco e Ceccarelli. Tutto si decide nella ripresa, con la formazione amaranto che agguanta il pareggio e chiude l’incontro sul 2-2. Dal quinto posto in classifica, ora il Tau si prepara alla prossima giornata di campionato contro l’Armando Picchi.

Giovanissimi Elite

Tau Calcio – Maliseti Seano 2-0

TAU CALCIO: Di Cicco, Fasciana, Bargellini, Vellutini, De Luca, Michelucci, Conticelli, Maurelli, Lari, Vitolo, Coppola. A disp.: Velani, Zani, Cinelli, Ballini, Pittalis, Sammartino, Ferrucci, Croci, Scarselli.

MALISETI SEANO: Ciuffatelli, Chiti, Peschi, Abdija, Aiazzi, Ingrassia, Bertini, D Agati, Dardha, Manetti, Bargellini. A disp.: Cavalieri, Colo, Bucca M., Bembo, Luccioletti, Bottai, Baldi, Marrano.

RETI: Lari 2

Tornano alla vittoria i Giovanissimi Elite, che si impongono sul Maliseti Siano con un netto 2-0. Gli amaranto non lasciano possibilità di rispondere agli avversari e mantengono saldo il primo posto in classifica. Prossima partita contro la Floria 2000.

Giovanissimi B

Ponte 2000 – Tau Calcio 1-15

PONTE 2000: Perondi, De Cicco, Kabella, Carmignani, Aboulmachail, Pagni, Manzi, Guidi, Aileti, Stelleuto, Idrizi. A disp.: Fiorillo, Visalli, Agostini, Maltagliati.

TAU CALCIO: Gazzoli, Matteucci, Garzella, Bigazzi, Lucchesi, Pisani, Capocchi, Bartelloni, Casolare, Notarelli, Matteoni. A disp.: Giuliani, Turini, Pissuti, Bellandi, Belli, Stefani, Morandini, Musumeci, Erba.

RETI: Notarelli 3, Pisani 2, Casolare 2, rig. Aileti, Matteoni, Capocchi, Stefani 2, Erba, Lucchesi, Garzella