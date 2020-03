Conto alla rovescia per la Ego Women Run

Arriva la marcia delle donne per le donne a Lucca il prossimo 29 marzo alle 8,30.

Giunta alla sua sesta edizione, la Ego Women Run è una marcia non competitiva al femminile dedicata alle donne, nata con l’intento di sensibilizzare e aggregare intorno alle tematiche più importanti di partecipazione e di impegno orientate alla pratica del sano esercizio fisico, alle sane abitudini di stile di vita, alla solidarietà.

Ritrovo, partenza e arrivo si svolgeranno alla Ego Wellness Resort di S.Alessio. Il percorso si sviluppa in 2 percorsi (6 e 10 chilometri) nel parco fluviale adiacente, ma la caratteristica peculiare è la finalità benefica della manifestazione: tutto il ricavato ottenuto dalla vendita dei pettorali di partecipazione, sarà devoluto all’associazione Silvana Sciortino, per la lotta contro il tumore al seno e all’associazione Acca Lucca Onlus, che si occupa della prevenzione e cura dei disturbi alimentari e dell’obesità.

La manifestazione inoltre è organizzata in collaborazione con Lucca Marathon, con il patrocinio del Comune di Lucca, Provincia di Lucca, azienda ospedaliera Asl Toscana Nord, Confcommercio Lucca. La quota di iscrizione è di 10 euro, interamente in beneficienza, con la quale si partecipa alla manifestazione oltre a ricevere una t-shirt esclusiva e un pacco gara sponsorizzato. I pettorali sono in vendita nei centri Ego di Sant’Alessio e via Carlo Del Prete.