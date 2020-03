Gp Alpi Apuane sul podio regionale ai campionati di cross

Storica doppietta del Gs Orecchiella Garfagnana che sale sul podio regionale nei campionati assoluti di cross con tutto il settore assoluto, con entrambe le compagini maschile e femminile, qualificandosi così con ben due formazioni per la fase finale del campionato italiano di corsa campestre, che si svolgerà tra due settimane a Campi Bisenzio.

Una conferma per le ragazze, sempre più in evidenza nel panorama regionale e nazionale, con l’argento conquistato alle spalle dell’Atletica Castello (Firenze) mentre la squadra maschile conquista le finali tricolori dopo 6 anni, con una squadre giovane e determinata, grazie al terzo posto e bronzo regionale alle spalle di Parco Alpi Apuane e Atletica Castello. Un trionfo completato dall’argento individuale conquistato dal talentuoso Girma Castelli nella categoria Promesse.

Un risultato eccezionale, ottenuto grazie a una grande prova di squadra con ottimi piazzamenti di tutti gli atleti in gara, così come già avvenuto nella prima prova disputata a Lucca. Il migliore è stato Castelli, 15esimo assoluto, ottimi anche Marco Guerrucci (26esimo), Federico Matteoni (31esimo), Michael Luongo (34esimo), Luca Silvestri (36esimo e primo tra gli over 50), Roberto Maranghi (37esimo), Raffaello Bevilacqua (48esimo), Emiliano Mazzei (56esimo), Filippo Fiorini (58esimo), Davide Togneri (61esimo), Fabio Salotti (62esimo), Mattia Della Maggiora (63esimo), Daniele Giusti (84esimo), Paolo Micotti (86esimo), Michele Giannotti (89esimo), Marco Giannotti (93esimo).

Tra le donne seconda assoluta la fortissima atlete Ruandese in forza all’Orecchiella, Primitive Niyirora, sesto posto assoluto per Annalaura Mugno, 15esima al traguardo Francesca Setti, 29esima Simona Prunea, 33esima Meri Mucci, 42esima Isabella Pellegrini, 52esima Carla Neri, 72esima Giuliana De Rosa.

Nella categoria Ragazzi bella prestazione per il promettente Augusto Orsi, quarto assoluto ad un soffio dal podio; anche per Augusto una conferma dopo la bella prova di Lucca, che gli è valsa il bronzo individuale nel campionato toscano.