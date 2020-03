Tirreno Adriatico 2020, in Versilia le prime due tappe

La Versilia ospiterà le prime due tappe della Tirreno Adriatico 2020 in programma per mercoledì 11 e giovedì 12 marzo.

Cambia il percorso della prima frazione: non più una cronosquadre ma una corsa in linea con partenza e arrivo da Lido di Camaiore. Via fissato intorno alle 13,40 dalla zona del Pontile e arrivo alle 17 in viale Bernardini dopo che il plotone avrà affrontato un doppio circuito sulle strade della Versilia.

Il giorno successivo la seconda tappa prenderà via dal centro storico di Camaiore. Gli atleti sfileranno dalle 11,30 da piazza 29 Maggio per via Vittorio Emanuele, fino a piazza San Bernardino dove si terrà la firma del foglio di partenza. Alle 12,05 il gruppo si allineerà su via Vittorio Emanuele fino a piazza Romboni per raggiungere via Fondi e la SP1 Francigena dove è posto il chilometro zero. La corsa poi proseguirà sulla Provinciale fino alla località Pioppetti dove lascerà il territorio del Comune di Camaiore.

In allegato l’ordinanza per le modifiche della viabilità