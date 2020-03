Toringhese non va oltre il pari nella trasferta a Cascina

Scintilla 1945 – Toringhese 7 – 7

SCINTILLA 1945 : Randi , Bruni , Mion , Rocchi , La Croce , Scalsini , Gulleri , Costanzo , Ferretti , Salvini , Rocchi , Piccirilli

TORINGHESE : Tortelli , Caselli , Orsi , Baiocchi , Mei M. , Kolpreci , Benedetti , Salvatori , Petroni , Biancalana , Faldini

Marcatori Scintilla 1945 : 2 goal La Croce , 2 goal Salvini , 1 goal Rocchi , 1 goal Scalsini , 1 goal Costanzo . Marcatori Toringhese : 5 goal Petroni , 1 goal Mei M. , 1 goal Salvatori

Doveva essere una bella partita e una bella partita è stata, Scintilla e Toringhese che prima dell’incontro erano divise da 3 punti in classifica ed entrambe con una vittoria avrebbero potuto tenere vive le minime speranze di riaprire la corsa play-off.

Infatti lo Scintilla, vincendo avrebbe risposto al Navacchio Zambra (vincitore nell’altro big match di giornata con il Margine Coperta) e sarebbe rimasto aggrappato alla speranza di raggiungere in extremis un piazzamento play-off, mentre la Toringhese con i tre punti avrebbe raggiunto i pisani, in attesa di disputare il prossimo turno in casa proprio contro il Navacchio.

Primo tempo ben giocato si chiude 3-2 per lo Scintilla, che trova due goal su ripartenze e uno su un bello schema da palla inattiva. Mentre per la Toringhese vanno a referto: Federico Petroni e Matteo Mei. Secondo tempo molto acceso, con la Toringhese che scende in campo indemoniata e nei primi 13 minuti si porta sul 5-3, costringendo gli avversari a commettere ben 4 falli.

Due goal per Petroni e uno di Salvatori. Lo Scintilla però risponde colpo su colpo e nonostante conceda il 5° fallo agli arancioneri riesce, prima a dimezzare lo svantaggio, poi grazie al portiere di movimento a trovare la parità. 8 dalla fine e finale thriller, nuovo vantaggio arancionero con Petroni (goal magnifico), pareggiato 3 minuti dopo dalla squadra biancoazzurra.

Negli ultimi 3 minuti (che diventeranno 5 in virtù dei 2 minuti di recupero assegnati dall’arbitro Gambino) va ancora a segno Federico Petroni, autore di una gara pazzesca, che trova il quinto goal della sua partita (per lui 20 in campionato) che però verrà poi nuovamente pareggiato dai pisani sempre con l’utilizzo del quinto effettivo. Nei minuti di recupero succede di tutto, lo Scintilla si rigetta in avanti, ma si rende più pericolosa la Toringhese in contropiede. Prima con un tiro di Orsi che dalla sua area vede il portiere fuori e coglie incredibilmente la traversa, poi la Toringhese non riesce a segnare ben 2 tiri liberi con Biancalana e Salvatori e nel finale un’altro palo nega la vittoria alla squadra capannorese. Finisce così: 7 a 7.

Una partita, ricca di colpi di scena, in cui il pareggio ci poteva stare ma sicuramente (soprattutto per il secondo tempo) i capannoresi meritavano di portarla a casa. Un pareggio che con molte probabilità chiude per entrambe le porte degli spareggi in postseason, ma in cui si è visto una squadra che fino all’ultimo secondo ha cercato con voglia e rabbia la vittoria. Buoni segnali per la squadra di Filippo Edi che nel girone di ritorno stà raccogliendo meno di quanto semini. Prossimo appuntamento per la Toringhese, venerdì prossimo, in casa, al circolo El Nino della SS Annunziata, contro il Navacchio Zambra alle ore 21,30.