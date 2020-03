Coronavirus, annullata anche la Tirreno Adriatico

Il coronavirus colpisce anche il ciclismo. A seguito del diniego delle autorizzazioni da parte di alcuni organi competenti, gli organizzatori sono stati costretti ad annullare la Tirreno-Adriatico nelle date 11-17 marzo, una gara che avrebbe avuto due tappe anche in Lucchesia.

Inoltre, verificato che non esistono le condizioni per garantire quanto previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo scorso, e per garantire la salvaguardia della salute pubblica e della sicurezza di tutte le persone coinvolte, è stata annullata anche la Milano-Sanremo del 21 marzo e Il Giro di Sicilia nelle date 1-4 aprile.