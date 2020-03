Ha prevalso il buon senso: niente trasferta a Venezia per la Gesam Gas

Alla fine ha prevalso il buon senso, seppur in extremis.

La Gesam Gas Le Mura Lucca non partirà in mattinata per Venezia per la sfida di serie A1 femminile di basket che si sarebbe dovuta giocare oggi pomeriggio (8 marzo) alle 17 a porte chiuse.

La gara, infatti, anche in virtù del nuovo decreto che dispone lo stop agli spostamenti da e per le zone rosse, è stata rinviata a data da destinarsi. Rinviata anche Use Scotti Rosa Empoli – Limonta Sport Costa Masnaga.