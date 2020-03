Calcio, stop anche agli allenamenti

Stop totale non solo alle partite ma anche agli allenamenti per le formazioni di calcio dilettanti, giovanili e di base. A ribadirlo è il comitato regionale della Lega nazionale dilettanti presieduta da Paolo Mangini che ricorda come, tale divieto sia previsto all’interno del decreto emanato ieri sera (9 marzo) dal Governo al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus covid-19.

“Ricordando che il consiglio direttivo della Lega nazionale dilettanti ha deliberato di sospendere, con effetto immediato e sino a tutto il 3 aprile, l’attività sia a livello nazionale che territoriale – si legge in una nota – riteniamo opportuno e doveroso ribadire il caloroso e lungimirante invito alle società da parte del presidente Mangini ad astenersi dall’effettuare allenamenti”.