Juventus, il difensore lucchese Rugani positivo al coronavirus

È il primo calciatore della serie A risultato positivo al coronavirus. E’ Daniele Rugani, il difensore lucchese della Juventus. A dare la notizia è stata la stessa società sportiva.

Il difensore toscano, nato a Lucca, 25 anni, di origini coregline, ha indossato la maglia della Juventus già nella categoria Primavera, prima di trasferirsi in prestito all’Empoli dove aveva iniziato la sua attività calcistica nelle giovanili.

Dopo il ritorno alla Juventus nel 2015/2016, Rugani ha collezionato 81 presenze segnando 7 gol, di cui una in Champions. Nella scorsa estate sembrava sul punto di lasciare la Juventus per andare in un club di Premier League, ma la trattativa non è decollata e Rugani è rimasto in bianconero.