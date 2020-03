L’ex ct della nazionale Lippi: “Restiamo a casa per vincere il nemico invisibile”

“Amici viareggini restiamo a casa, solo così sconfiggeremo il nemico invisibile“. E’ l’appello che ha lanciato l’allenatore Marcello Lippi, ex ct della Nazionale azzurra e della Cina, che ha postato su Facebook un videomessaggio rivolto ai suo concittadini di Viareggio.

“Amici viareggini vi consiglio di ascoltare i consigli che ci sono stati dati di rimanere in casa, di non uscire. Nonostante i sacrifici fatti non sono stati ancora ottenuti i risultati sperati, quindi rimaniamo in casa – aggiunge Lippi – Solo in questo caso potremmo riuscire a sconfiggere questo nemico così cattivo, subdolo ed oltretutto invisibile. Non molliamo, un abbraccio a tutti”. Intanto a Viareggio per il secondo weekend consecutivo è scattata l’ordinanza con la quale il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha chiuso la spiaggia.