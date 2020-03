Basket Le Mura, rescinde anche Chucky Jeffery

Torna a casa anche una delle altre straniere del Basket Le Mura Lucca.

Il Basket Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca ha comunicato oggi (22 marzo) la rescissione consensuale del contratto della giocatrice Janessa Desiree Chucky Jeffery.

Una decisione sofferta da entrambe le parti ma che, alla luce della situazione venutasi a creare, di comune accordo, è stata presa a tutela della giocatrice già partita per tornare negli Stati Uniti. Il Basket Le Mura ringrazia Chucky Jeffery per la professionalità, l’impegno e l’attaccamento ai colori biancorossi dimostrati nel corso del campionato, augurandole le migliori fortune.

“Voglio ringraziare il club per avermi dato la possibilità di venire a Lucca, gli sponsor per tutto quello che fanno per consentire di mantenere una società di alto livello – sono le parole di Janessa Jeffrey riservate a tutto il mondo biancorosso – Ringrazio tantissimo lo staff con cui ho lavorato in grande sintonia, così come del resto le mie compagne di squadre. Un grande grazie è indirizzato anche ai nostri tifosi che ci hanno sempre incitato durante tutta la stagione. Le cose non sono andate come avremmo voluto, dapprima per gli infortunio e poi per l’attuale situazione. È un peccato finire in questa maniera. Concludo ringraziando tutti dal profondo del mio cuore per il supporto ricevuto durante l’anno.”