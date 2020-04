Da Roma a S. Maria di Leuca, la nuova impresa di Andrea Devicenzi

La via Francigena da Roma a Santa Maria di Leuca con una gamba e due katana. E’ questo l’ambizioso progetto di Andrea Devicenzi per lanciare un messaggio di speranza. Lo ha dichiarato lui stesso nel corso di un’intervista su Gazzetta.it. Il progetto si chiama Orme in cammino e partirà il 19 settembre prossimo dalla capitale per raggiungere gli angoli più nascosti del meridione.

“In queste settimane di difficoltà, vissute in modo diverso da ognuno, si è da parte mia fatto ancora più sentire il bisogno di condividere un messaggio importantissimo, quello di speranza in un futuro ancora migliore di quello passato – spiega Devicenzi -. In queste settimane con l’intera mia squadra stiamo lavorando ad un progetto che mi porterà da Roma a Santa Maria di Leuca con la mia unica gamba e le mie due stampelle. Un’impresa in cui raccoglieremo storie, mostreremo al mondo intero il nostro meraviglioso Paese nella zona del sud. Orme in Cammino il nome del progetto perché l’orma è la traccia che ognuno di noi lascia del proprio passaggio, fondamentale, come ogni altra. Un proseguo ed un ulteriore rafforzamento di quel pensiero che da anni coltivo e credo, e cioè, rimanere nel nostro paese, supportando la nostra economia e farne conoscere ogni luogo, borgo, monumento, persone”.

Altri 900 chilometri si andranno ad aggiungere al percorso di mille chilometri già percorsi dall’atleta paraolimpico e mental coah lo scorso dicembre sulla via Francigena. L’emergenza non frena la voglia dell’atleta che coglie l’occasione per riflettere sul futuro. Come lui stesso ha dichiarato, infatti :“In questo periodo abbiamo l’occasione di rallentare, di vedere altro, di sognare, di apprezzare quel che abbiamo sotto i piedi. Non vedo l’ora che tutto riparta e voglio continuare ad aver fiducia nel popolo italiano: spero che molti di noi cambino direzione e scelte operate fino a poche settimane fa. Siamo ancora in tempo”.