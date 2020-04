Pallavolo, dichiarata conclusa la stagione agonistica

Si ferma anche la pallavolo.

La Federazione Italiana infatti, dopo un’attenta e approfondita riflessione sulla perdurante situazione emergenziale legata alla pandemia, ha decretato la conclusione definitiva di tutti i campionati pallavolistici di ogni serie e categoria.

“La Fipav – è la comunicazione ufficiale – ritiene pertanto conclusi senza assegnazione degli scudetti, delle promozioni e delle retrocessioni tutti i campionati nazionali, regionali e territoriali. È stata inoltre dichiarata conclusa tutta l’attività sportiva legata alla disciplina del sitting volley”.

Per quanto riguarda poi i campionati giovanili la Fipav ha stabilito che, per permettere agli atleti potenzialmente coinvolti quest’anno di proseguire l’attività giovanile, la prossima stagione si svolgeranno con categorie di annate dispari: under 13, under 15, under 17, under 19 maschili e femminili.