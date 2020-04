Il Villa Basilica in lutto per la morte di Agnanti

E’ lutto a Villa Basilica per la morte dell’ex consigliere comunale Bruno Agnanti, ucciso dal coronavirus, che tra l’altro era vice presidente e socio fondatore dell’Us Villa Basilica.

“Una persona perbene – è il ricordo che oggi gli tributa l’unione sportiva -, un uomo generoso e amato da tutti. Ha lottato fino all’ultimo tenacemente e con caparbietà contro questo terribile virus, ma non ce l’ha fatta”.

“Noi dirigenti, tecnici, giocatori e tutti i tesserati della Asd Villa Basilica – si legge in una nota -, scossi e increduli, lo piangiamo e assieme a tutto il paese ci stringiamo forte attorno alla moglie Sandra, ai figli Chiara e Emanuele ed ai parenti tutti“.

“Dal 1976 – proseguono – Bruno è sempre stato una colonna portante della nostra società. Socio fondatore, ha ricoperto per molti anni la carica di Presidente. Si é sempre adoperato per il bene di questa associazione contribuendo in maniera rilevante per la sua storia. E’ stato per tutti noi un punto di riferimento, sempre presente e disponibile. Sarà dura continuare senza di te Bruno. Ti saremo sempre riconoscenti e resterai per sempre nei nostri cuori”.