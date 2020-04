Bonan “regala” ad Orrico la conferma come opinionista Sky

Bonan regala ad Orrico per i suoi ottant’anni la conferma come opinionista Sky. “Quando ripartiremo con la trasmissione Calciomercato, l’originale, Orrico – conferma – sarà di sicuro al centro del nostro progetto. Auguro a Corrado i migliori auguri di buon compleanno. Sono di Pistoia e so che a Lucca, la città del vostro giornale, lui è molto amato per il calcio spettacolo che ha regalato”. Alessandro Bonan, il giornalista televisivo di SkySport che conduce Calciomercato, L’originale, è stato colui che ha scoperto Orrico nel ruolo di opinionista.

“L’ho scoperto tardi – aggiunge -: mettere una persona di cultura a parlare di calcio è un valore aggiunto. Ho grandissima stima nei suoi confronti. Un intellettuale prestato al mondo del calcio”.

Corrado Orrico

Dopo tanti anni da allenatore, Orrico, grazie a Bonan è diventato opinionista sportivo, oserei dire critico calcistico. “I suoi ragionamenti sono lineari e piacciono al pubblico – aggiunge Bonan – Corrado ha il suo carattere e spesso non ha bisogno di un’altra persona in studio con cui dibattere. Si fa sapere apprezzare nei suoi discorsi. So che quando gli scappa la frizione diventa incontrollabile ma ormai lo conosco bene”.

E chi conosce Bonan sa che è scrupoloso e non ama trasmissioni in stile Bar Sport dove i discorsi di più personaggi si sovrappongono e creano confusione. Orrico opinionista decise per un certo periodo di trasferirsi alla Domenica Sportiva sulla Rai, poi è tornato da voi.

“Lui ha il suo carattere, so che non accetta il contraddittorio, ma i suoi discorsi sono profondi. Riesce a dare profondità ai pensieri. Parlare di calcio e cultura non è facile. Lui ci riesce e voglio dire per il suo ottantesimo compleanno che è confermato nella nostra squadra”.

Sarà ancora al fianco di Bonan, Gianluca Di Marzio e Faina. Ma quando riprendere il programma? “Di solito andiamo in onda dai primi giorni di giugno a metà luglio, poi riprendiamo nelle ultime settimane di chiusura del calciomercato. Ma quest’anno a causa del coronavirus non si sa quando finirà il campionato di calcio e quando si terrà il calciomercato…”. Oggi saranno in molti a fare gli auguri all’ex mister di Lucchese, Udinese ed Inter. Di squadre Orrico ne ha allenate tante. Iniziò a 26 anni nella Sarzanese, finì anni fa a Prato. A lui gli ultras rossoneri della Lucchese, tramite tanti messaggi giunti alla nostra redazione, sono “devoti” ed auspicano serenità e gioia all’Omone Orrico da Volpara per i suoi ottant’anni.