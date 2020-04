Figc, stop all’attività giovanile nazionale. Si attende l’annuncio della federazione regionale

Sospensione definitiva per i campionati e le altre competizioni giovanili organizzate dal Settore giovanile e scolastico in programma per la stagione sportiva 2019/2020. È quanto deliberato dalla Figc a seguito del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 10 aprile e in considerazione dell’esigenza di tutelare la salute dei giovani tesserati e delle criticità legate ai termini previsti per la conclusione della stagione al 30 giugno.

A livello giovanile non si svolgeranno pertanto le restanti gare dei campionati giovanili nazionali, under 18 Serie A e B, under 17 Serie A e B, under 17 Serie C, under 16 Serie A e B, under 16 Serie C, under 15 Serie A e B e under 15 Serie C; le fasi interregionali e finali dei tornei under 14 Pro e under 13 Pro e dei campionati giovanili bazionali Femminili under 17 e under 15; la fase eliminatoria e finale nazionale dei campionati under 17 e under 15 dilettanti e puro settore e dei dei Ccmpionati di calcio a 5 under 17 e under 15 dilettanti e puro settore.

Una decisione che sembra essere il preludio anche allo stop di tutta l’attività di calcio giovanile a livello regionale e provinciale.

“Vorrei ringraziare il presidente Gravina e tutte le componenti federali per aver accolto la nostra richiesta – ha dichiarato il presidente del Settore giovanile e scolastico Vito Tisci – una decisione condivisa e portata avanti assieme al presidente del settore tecnico, Albertini e al dottor Zeppilli, presidente della commissione medica della Figc – a seguito dei costanti confronti avuti con le società in queste settimane. È senza dubbio una scelta dolorosa e mi dispiace soprattutto per quei calciatori che, dopo mesi di allenamenti e sacrifici, non potranno concludere la stagione partecipando alle fasi finali dei rispettivi campionati – prosegue Tisci – ma in questo momento abbiamo la responsabilità di tutelare la salute di tutti i nostri tesserati, degli staff dei club e della classe arbitrale che prende parte alle nostre competizioni, nonché, considerato il periodo di incertezza, di permettere alle società di poter programmare con i dovuti tempi la prossima stagione”.