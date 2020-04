Massarosa, l’emergenza non ferma le associazioni sportive

L’emergenza non ferma le associazioni sportive del territorio di Massarosa. Sono molte le realtà che hanno attivato allenamenti quotidiani a distanza per coinvolgere ragazze e ragazzi e assicurare loro la continuità dell’attività motoria. Tra queste c’è l’associazione Ginnastica Massaorsa che, nonostante le misure restrittive imposte dall’emergenza, ha coinvolto tutti i propri soci, ragazzi ed adulti, nello sport a distanza grazie alla disponibilità a titolo volontario degli istruttori.

“Tutte le ginnaste della scuola – spiega l’assessore allo sport Franco Simonini – secondo un orario ridimensionato, partecipano ad allenamenti pomeridiani che stanno dando i loro frutti. Questa è solo un esempio: ce ne sono tante altre che anche in questo periodo di difficoltà continuano la loro attività a distanza. Un modo per continuare a fare sport, per continuare a socializzare, nella speranza che ben presto questi rapporti e queste attività da virtuali tornino ad essere reali. Siamo particolarmente fieri – conclude l’assessore Simonini – delle nostre realtà sportive che offrono questo importante servizio”.