Art Toscana entra nel consorzio del Volley Pantera Lucca

Il Volley Art Toscana entra nel consorzio della società Volley Pantera Lucca, presieduta da Ottorino Papini.

Il Volley Pantera Lucca è una società fra le più radicate in lucchesia per quanto riguarda il volley femminile che fa dell’onestà la sua bandiera fin dal 1962, anno di fondazione.

Alla palestra delle scuole elementari di San Marco hanno conosciuto ed imparato il volley diverse generazioni di atlete.

Il club attualmente affidato alle cure del ds Roberto Arfavelli, del dt Alessandro Bigicchi e dei dirigenti: Brandani, Roventini e Pieri.

“Le società che hanno fuso nel 2016 le loro energie logistiche ed umane per dar vita al Volley Art Toscana al fine di tutelare le capacità ed i talenti fiorentini e toscani in generale fornendo loro un percorso di crescita tecnico ed umano all’interno delle proprie strutture – si legge in una nota -, sono liete di accogliere nella famiglia la prima realtà extra territorio fiorentino”.