In uscita dopo l’estate un libro sulla prima edizione del Rally dello zoccolo

È prevista per settembre/ottobre l’uscita del libro di Moreno Maffucci atteso da tutti gli appassionati di rally della lucchesia e non solo: Rally dello Zoccolo 1980.

La prima edizione del Rally dello Zoccolo vide sfidarsi 118 iscritti che fecero rombare i motori delle auto lungo le strade da Segromigno in Monte fino a Villa Mansi. Il Rally dello Zoccolo si trasformò in poco tempo in una grande manifestazione.

Moreno Maffucci è conosciuto a livello nazionale nel mondo dei rally. Il libro uscirà in un numero limitato di copie.