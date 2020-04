Sporting Massarosa Academy, il dg: “E’ dura ma noi ci saremo”

“La nostra realtà non è soltanto una società sportiva è un presidio sul territorio, è una passione ed una tradizione di Massarosa, un punto di riferimento per generazioni”: è con queste premesse che il direttore generale dello Sporting Massarosa Academy rinnova l’impegno in vista della ripresa dopo questo sosta forzata legata all’emergenza Covid-19:

“Fare sport e sociale ai giorni nostri – spiega Federico Salvetti – è divenuta una missione quasi impossibile, gli adempimenti economici e burocratici sono quasi insostenibili per realtà dilettantistiche. Allora perché lo facciamo? Perché facciamo parte di una società che si perde nei meandri del tempo che fu, nata nel lontano 1925 e con alterne fortune arrivata fino ad oggi. Adesso più che mai abbiamo bisogno del sostegno di chi capisce l’importanza della nostra attività perchè ripartire sarà ancora più dura. Ma noi ci siamo. Abbiamo avuto amministrazioni compiacenti e non, arbitraggi più o meno sfavorevoli, campionati vinti e persi, retrocessioni e salvezze, adesso affrontiamo come tutti questo periodo di stop a cui segue una inevitabile crisi del settore sportivo. Noi ci prepariamo, attendiamo le indicazioni delle istituzioni e chiediamo di essere aiutati a continuare ancora ad essere punto di riferimento per Massarosa e per il suo territorio. Ribadiamo la volontà fortissima di difendere un qualcosa di casa nostra, un patrimonio sportivo e culturale della nostra terra, un qualcosa che altri hanno creato e difeso prima di noi e che a nostra volta vorremmo fosse difeso con lo stesso amore da chi ci succederà. Sperando che questa ricchezza non debba dover scomparire. L’obiettivo resta quello di tramandare alle generazioni future un patrimonio di tutti noi. Volere, è potere”.