La Lucchese si adegua: stop agli allenamenti fino al 18 maggio

La sospensione di tutte le attività sportive della Lucchese 1905 è stata prorogata al 18 maggio.

Lo comunica la società rossonera in ottemperanza alla decisione della Lega Nazionale Dilettanti che “preso atto delle disposizioni contenute nel Dpcm del 26 aprile in merito alla situazione verificatasi a seguito dell’emergenza sanitaria in conseguenza del diffondersi del coronavirus” ha stabilito di prolungare lo stop del settore dilettantistico a livello nazionale e territoriale fino a quella data.

Resta ferma ogni riserva di adottare eventuali ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari all’esito di ulteriori indicazioni provenienti dalle autorità sanitarie e, comunque, contenute in successivi provvedimenti legislativi.