Basket Le Mura, rinnovato il contratto a Iurlaro

Il Basket Le Mura Lucca rinnova il contratto di Francesco Iurlaro, legato ai colori biancorossi per altri quattro anni con la reciproca soddisfazione di entrambe le parti. Nonostante la caotica situazione che sta investendo tutto il mondo dello sport, il club biancorosso dimostra la volontà di continuare questo progetto tecnico che ha già riscosso l’apprezzamento non solo della dirigenza e dei sostenitori, ma anche di tanti addetti ai lavori.

Un segnale importante quello lanciato dal team del presidente Rodolfo Cavallo che certifica quanto di buono ha fatto il giovane allenatore pesarese nel suo primo torneo alla guida di Lucca. Gli ulteriori due anni di rinnovo, Iurlaro infatti aveva firmato un biennale la scorsa estate, rappresentano un segno di continuità e salute del progetto biancorosso che sta iniziando a gettare le basi del nuovo roster.

“Ringrazio il presidente Cavallo e tutta la società per questo ulteriore attestato di stima nei miei confronti” – queste le considerazioni di Francesco Iurlaro -. In questo anno ho imparato a conoscere meglio Lucca, una piazza fantastica con grandi tifosi. Sono davvero orgoglioso e felice di poter continuare questa avventura”. Le Mura Lucca e Iurlaro insieme fino alla stagione 2023-2024 per proseguire nel percorso di crescita iniziato dodici mesi fa.