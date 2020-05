Capannori, Bartolomei (Lega): “Cittadinanza onoraria a Sandro Becheroni”

Cittadinanza onoraria capannorese al coach della Nottolini, Sandro Becheroni. A chiederla è il capogruppo della Lega in Consiglio a Capannori, Salvadore Bartolomei.

“Il regolamento comunale per il conferimento di onoreficenze – dice – recita che “il Comune di Capannori istituisce la cittadinanza onoraria come riconoscimento eccezionale da conferire a cittadini italiani e stranieri che si sono particolarmente distinti per il loro impegno etico, sociale, civile, culturale, artistico e sportivo e che abbiano instaurato rapporti con il comune e la sua comunità dando loro lustro”. Bene, io credo che dopo 17 anni, nei quali ha guidato con enormi successi, quella che è diventata una grande realtà sportiva, Sandro Becheroni meriti questo conferimento“.

“Credo – dice – che, adesso che ci separiamo, sia arrivato il momento di dirti Grazie Sandro. Grazie di tutto, del lavoro, dei risultati, delle tantissime ragazze che hai fatto crescere, del prestigio che insieme alla società sportiva Nottolini, ci hai dato nel panorama sportivo nazionale. Ti dobbiamo tanto, tantissimo. Insieme a te sono cresciute intere generazioni, grazie a te lo stemma del nostro comune ha percorso l’Italia dando fulgido esempio di come si fa lo sport pulito”.

“Spero che tutto il consiglio comunale lo comprenda – dice ancora Bartolomei – che almeno questa volta non ci siano steccati politici a dividerci, che il fatto che sia l’opposizione a fare questa proposta non rappresenti un ostacolo, che si possa in serenità e all’unanimità condividerla insieme. Un riconoscimento che sarebbe la degna conclusione di una grande storia d’amore, ricca di successi, fra te e Capannori. Ciao Sandro, e a presto. Perché i grandi amori, a volte, fanno dei giri immensi e poi ritornano”.